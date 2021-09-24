Специальные условия на РКО и эквайринг медицинским компаниям

Откройте расчетный счет одновременно с подключением эквайринга и получите:

скидку 50% на бизнес-пакеты РКО «Стабильный» или «Все включено»;

ставку 1,2% на эквайринг.

Данные условия действуют бессрочно, но открыть счет нужно до 31.12.21. В случае закрытия расчетного счета или перехода на другой бизнес-пакет клиенту устанавливаются стандартные тарифы на расчетно-кассовое обслуживание и эквайринг.

Добавим, что юридические лица и ИП могут стать участниками Программы лояльности банка «Любимый клиент» и получить 250 приветственных баллов. Баллы можно зарабатывать за оплату банковских продуктов и обменивать на услуги банка и его партнеров.

Узнать подробнее о бизнес-пакетах РКО и об эквайринге можно на сайте. За консультацией обращайтесь в офисы Банка «Левобережный» (ПАО) и по телефону 8-800-3333-555.

Оставьте заявку на открытие счета, и специалист вам перезвонит.