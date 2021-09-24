В Новосибирске запустили стартап в сфере электронной коммерции для маркетплейсов Wildberries и OZON

Резиденты СБИ «Гараж» Дмитрий Сичкарев (магистрант факультета бизнеса НГТУ НЭТИ) и Денис Плеханов (выпускник РАНХиГС) основали стартап в сфере электронной коммерции SELLERPLACE, который помогает предпринимателям продавать свои товары на маркетплейсах. Стартап помогает обучать предпринимателей, проводить аналитику продаж и торговать своими изделиями на маркетплейсах.

— В нашем проекте мы оказываем услуги по выведению поставщиков и производителей на маркетплейсы. Эти услуги предназначены для тех, кто производит свой товар и хочет выйти продавать на Wildberries, OZON и другие маркетплейсы. <…> Один из наших первых клиентов вышел на миллион выручки на второй месяц своих продаж, — рассказал коммерческий директор проекта Дмитрий Сичкарев.

По его словам, в ближайшее время планируется расширить спектр оказываемых услуг и разработать платформу для покупателей маркетплейсов.

— Мы планируем расширять спектр оказываемых услуг, например, уже сейчас мы оказываем услуги по упаковке товара и самостоятельной отгрузке на склад. Также в планах разработка IT-платформы для покупателей маркетплейсов. Это будет некая платформа на основе искусственного интеллекта, которая будет помогать покупателям выбирать на маркетплейсах товар, то есть парсить эти товары сразу на нескольких площадках, — добавил Дмитрий Сичкарев.

Как рассказал сооснователь проекта Денис Плеханов, сейчас у стартапа больше 10 платежеспособных клиентов, что гарантированно приносит прибыль.