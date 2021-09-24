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Власти намерены выявлять «склонности к социально опасному и деструктивному поведению» у детей

  • 24/09/2021, 17:43
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На создание системы анализа письменных работ школьников из федерального бюджета будет выделено более 1,5 млрд рублей.

Автономная некоммерческая организация «Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды» (АНО «ЦИСМ») может получить из бюджета совокупно почти 1,6 млрд руб. на разработку системы мониторинга распространения информации, которая может склонить или побудить детей «совершить действия, представляющие угрозу их жизни» или жизни и здоровью других. Это следует из пояснительной записки к проекту трехлетнего бюджета, с которой ознакомился РБК.

Планируется, что центр получит по 551,1 млн рублей в 2022—2023 годах и 555,7 млн рублей в 2024 году по федеральному проекту «Социальная активность», который курирует Росмолодежь.

Исходя из данных Федерального казначейства, ЦИСМ в 2021 году уже были выделены почти 245 млн руб. из резервного фонда президента на создание этого программного обеспечения, однако они еще не перечислены.

Руководитель Liquid Studio Accenture в России Арсений Кондратьев предположил, что в основе системы по анализу письменных работ может лежать нейросеть, обученная на большом количестве образов текстов, написанных людьми с психическими или социальными отклонениями.

Доктор психологических наук, академик Российской академии образования (РАО) Сергей Малых отмечает, что искусственный интеллект действительно способен реагировать на слова-маркеры, которым его обучат, но важно также и распознавание контекста.

— Чтобы понять, как связано написанное ребенком с его состоянием, нужно проводить отдельное поведенческое исследование. Только на основании текста нельзя делать выводы о склонностях к преступлениям или суициду, — предупреждает Малых.

Автономная некоммерческая организация «Центр изучения и сетевого мониторинга молодёжной среды» (АНО «ЦИСМ») учреждена по поручению Президента России в октябре 2018 года. Центр создан с целью выработки системы по защите молодого поколения, детей и подростков от воздействия негативной информации.

Центр выявляет контент, связанный с суицидальными проявлениями, кибербуллингом, распространением криминальной субкультуры и другими деструктивными тенденциями в молодёжной среде.

Фото: pixabay.com автор: Mitrey

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : школьники суицид сочинения нейросеть


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