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Спецназ «Гром» вошел в состав Росгвардии Новосибирской области

  • 05/02/2024, 14:53
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Спецназ «Гром» вошел в состав Росгвардии Новосибирской области
Такой Указ подписал Президент РФ.

Отряд специального назначения «Гром», который ранее выполнял силовые задачи для наркоконтроля, теперь является частью Управления Росгвардии.

Такой Указ подписал президент Российской Федерации Владимир Путин.

На службе в Росгвардии у вновь влившегося подразделения теперь появятся новые возможности.

― В 2023 году в накопительно-ипотечную систему жилищного обеспечения военнослужащих включено 89 человек. Единовременной социальной выплатой на приобретение или строительство жилых помещений на сумму более 7,5 миллионов рублей обеспечен пенсионер Росгвардии. Жилыми помещениями специализированного жилищного фонда обеспечено 37 сотрудников и военнослужащих. Денежную компенсацию за наем жилого помещения на сегодняшний день получают более 130 человек, ― рассказали в пресс-службе ведомства.

На территории Новосибирской области подразделениями специального назначения проведено свыше 1000 специальных операций и мероприятий по обеспечению законности и правопорядка. Задержано более 900 подозреваемых в совершении преступлений и административных правонарушений. Из незаконного оборота изъято порядка 400 ед. оружия и боеприпасов. В 2023 году более 200 сотрудников и военнослужащих приняты на службу в подразделения  Росгвардии по Новосибирской области.

В результате взаимодействии с Министерством цифрового развития Новосибирской области, Управлению Росгвардии выделен единый номер приема на службу для мужчин, желающих защищать свое Отечество – 8 800-550-62-30.

В настоящее время в Росгвардии есть вакантные должности в подразделениях:

— вневедомственной охраны,

— ОМОН,

— СОБР,

— лицензионно-разрешительной работы.

Получить исчерпывающую информацию по поступлению на службу в Управление Росгвардии по Новосибирской области можно по единому номеру или на сайте 54.rosguard.gov.ru в разделе «Вакансии».

Фото: Росгвардия по НСО.

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Рубрики : Общество Право&Порядок

Регионы: Новосибирская область Новосибирск

Теги : Росгвардия единый номер вакансии


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