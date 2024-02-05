К уголовной ответственности требуют привлечь компанию, управляющую мусорным полигоном в Новосибирске

Жители улицы Малыгина, которая входит в Хилокский треугольник в Новосибирске (Рядом с жилмассивом находятся Хилокский рынок, кладбище, и свалка. — Ред.), сообщили о намерении подать ходатайство в прокуратуру Новосибирской области для привлечения к уголовной ответственности МУП «Спецавтохозяйство» (САХ). Об этом говорится в письме, поступившем в редакцию Infopro54.

заполнение полигонов без прокладывания дренажных труб;

сброс образующегося фильтрата, дождевых и талых вод в канавы, расположенные по периметру полигонов;

организация очистки и сброса фильтрата в систему канализации или водные объекты при соблюдении гигиенических нормативов;

создание системы сброса и отвода биогаза на полигоне.

Как сообщают жители, муниципальное предприятие не исполнило предписание Новосибирского областного суда по устранению нарушений экологического законодательства на мусорном полигоне «Левобережный». Решение было вынесено в августе 2022 года. Согласно решению, до 1 января 2024 года «Спецавтохозяйство» должно было устранить следующие нарушения на объекте:

Жители заявляют, что эти нарушения оказывают долгосрочное негативное влияние на их жизнь и здоровье. Активисты сообщают, что намерены добиваться, чтобы тех жителей улицы Малыгина, у кого есть серьезные нарушения здоровья, признали потерпевшими в рамках уголовного дела, возбужденного в июле 2023 года по ч.1 ст. 238 УК РФ, после обращения инициативной группы новосибирцев к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину.

Редакция обратилась за комментарием в пресс-службу мэрии Новосибирска. Ранее в комментарии «Прецеденту» пресс-служба мэрии сообщала, что для приведения Гусинобродского и Левобережного полигонов в соответствие с требованиями СанПин ориентировочно необходимы 562,3 млн рублей.

Напомним, летом 2023 года МинЖХК Новосибирской области сообщало, что Левобережный мусорный полигон будет закрыт после ввода в эксплуатацию нового комплекса по высокотехнологичной переработке отходов в Новосибирском районе. МУП «Спецавтохозяйство» должно построить его до конца 2025 года. После закрытия Хилокского полигона начнется его подготовка к рекультивации.

Ранее редакция сообщала о том, что ликвидацию свалки завершат осенью 2024 года в Пашино.