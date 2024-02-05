К уголовной ответственности требуют привлечь компанию, управляющую мусорным полигоном в Новосибирске

Жители улицы Малыгина, которая входит в Хилокский треугольник в Новосибирске (Рядом с жилмассивом находятся Хилокский рынок, кладбище, и свалка. — Ред.), сообщили о намерении подать ходатайство в прокуратуру Новосибирской области для привлечения к уголовной ответственности МУП «Спецавтохозяйство» (САХ). Об этом говорится в письме, поступившем в редакцию Infopro54.
Редакция обратилась за комментарием в пресс-службу мэрии Новосибирска. Ранее в комментарии «Прецеденту» пресс-служба мэрии сообщала, что для приведения Гусинобродского и Левобережного полигонов в соответствие с требованиями СанПин ориентировочно необходимы 562,3 млн рублей.
Напомним, летом 2023 года МинЖХК Новосибирской области сообщало, что Левобережный мусорный полигон будет закрыт после ввода в эксплуатацию нового комплекса по высокотехнологичной переработке отходов в Новосибирском районе. МУП «Спецавтохозяйство» должно построить его до конца 2025 года. После закрытия Хилокского полигона начнется его подготовка к рекультивации.
Ранее редакция сообщала о том, что ликвидацию свалки завершат осенью 2024 года в Пашино.
Фото freepik — frimufilms
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