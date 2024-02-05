В Сибири разработали «умный» тренажер для реабилитации пациентов после инсульта

Разработчик комплекса – красноярская компания «СенсоМед» на реализацию данного проекта использовала грант Минцифры, полученный в 2022 году.

По сведениям пресс-службы регионального министерства цифрового развития, тренажер — это манжета с датчиками и программным обеспечением в виде набора из пяти компьютерных игр, помогающих восстановить когнитивные функции пациента.

В настоящее время пройдены все тесты и завершены испытания работы устройства и программного обеспечения с применением искусственного интеллекта.

Суть работы тренажера заключается в том, что пациент надевает манжету, датчики которой отслеживают амплитуду движения руки во время прохождения компьютерных игр. Результаты выполнения заданий и статистику прогресса отслеживает и анализирует врач-реабилитолог. На основании полученных данных корректируется курс лечения.

По словам министра цифрового развития края Николая Распопина, компания уже получает первые запросы на возможность приобретения устройства в медучреждения Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Москвы.

На сегодняшний день разработчик занят прохождением процедуры включения программно-аппаратного комплекса в реестр отечественного ПО, добавил министр.

Ранее редакция сообщала, что ученые запатентовали устройство для надевания носков.