В Сибири разработали «умный» тренажер для реабилитации пациентов после инсульта

Разработчик комплекса – красноярская компания «СенсоМед» на реализацию данного проекта использовала грант Минцифры, полученный в 2022 году.
По сведениям пресс-службы регионального министерства цифрового развития, тренажер — это манжета с датчиками и программным обеспечением в виде набора из пяти компьютерных игр, помогающих восстановить когнитивные функции пациента.
В настоящее время пройдены все тесты и завершены испытания работы устройства и программного обеспечения с применением искусственного интеллекта.
Суть работы тренажера заключается в том, что пациент надевает манжету, датчики которой отслеживают амплитуду движения руки во время прохождения компьютерных игр. Результаты выполнения заданий и статистику прогресса отслеживает и анализирует врач-реабилитолог. На основании полученных данных корректируется курс лечения.
По словам министра цифрового развития края Николая Распопина, компания уже получает первые запросы на возможность приобретения устройства в медучреждения Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Москвы.
На сегодняшний день разработчик занят прохождением процедуры включения программно-аппаратного комплекса в реестр отечественного ПО, добавил министр.
Ранее редакция сообщала, что ученые запатентовали устройство для надевания носков.
Фото: krskstate.ru
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