«СпецТрансСтрой» обязали заплатить за срыв дорожного контракта в Новосибирске

Арбитражный суд Новосибирской области вынес решение по иску Территориального управления автомобильных дорог (ТУАД) к ООО «СпецТрансСтрой». Дорожники и компания заключили в 2023 году договор на выполнение подрядных работ по контракту жизненного цикла по капитальному ремонту и содержанию автомобильной дороги «104 км а/д «Р-256»- Черепаново-Маслянино». Стоимость контракта составляла 341,7 млн рублей. Дорога проходит между двумя районами — Черепановским и Маслянинским, ведет к федеральной дороге Р-256 «Чуйский тракт» и к туристическим объектам: водопадам и мраморному карьеру.

В 2023 году подрядчик выполнил работы на объекте на 153,9 млн рублей. Однако, в 2024 году к работе не приступил. В итоге в июне ТАУД принял решение о расторжении контракта в одностороннем порядке и отправил подрядчику претензию о возмещении понесенных убытков. Подрядчик их выплачивать отказался, и дорожники обратились в суд.

На этой неделе дорожники сообщили, что новый контракт на ремонт автомобильной дороги «104 км а/д «Р-256» – Черепаново – Маслянино» выиграла компания АО «Новосибирскавтодор».

Напомним, в декабре 2024 года руководители «СпецТрансСтроя» были арестованы. Они обвиняются в хищении 130 млн рублей на госзаказах. Стоит отметить, что за 2024 год к компании «СпецТрансСтрой» подано более 50 исков от заказчиков и контрагентов.

Ранее редакция сообщала о том, что Александр Ельцов назначен гендиректором скандального «СпецТрансСтроя».