Рекламодателям

«СпецТрансСтрой» обязали заплатить за срыв дорожного контракта в Новосибирске

  • 09/01/2025, 18:45
Автор: Юлия Данилова
«СпецТрансСтрой» обязали заплатить за срыв дорожного контракта в Новосибирске
Компании насчитали почти 26 млн рублей пени и убытков

Арбитражный суд Новосибирской области вынес решение по иску Территориального управления автомобильных дорог (ТУАД) к ООО «СпецТрансСтрой». Дорожники и компания заключили в 2023 году договор на выполнение подрядных работ по контракту жизненного цикла по капитальному ремонту и содержанию автомобильной дороги «104 км а/д «Р-256»- Черепаново-Маслянино». Стоимость контракта составляла 341,7 млн рублей. Дорога проходит между двумя районами — Черепановским и Маслянинским, ведет к федеральной дороге Р-256 «Чуйский тракт» и к туристическим объектам: водопадам и мраморному карьеру.

В 2023 году подрядчик выполнил работы на объекте на 153,9 млн рублей. Однако, в 2024 году к работе не приступил. В итоге в июне ТАУД принял решение о расторжении контракта в одностороннем порядке  и отправил подрядчику претензию о возмещении понесенных убытков. Подрядчик их выплачивать отказался, и дорожники обратились в суд.

На этой неделе дорожники сообщили, что новый контракт на ремонт автомобильной дороги «104 км а/д «Р-256» – Черепаново – Маслянино» выиграла компания АО «Новосибирскавтодор».

Напомним, в декабре 2024 года руководители «СпецТрансСтроя» были арестованы.  Они обвиняются в хищении 130 млн рублей на госзаказах. Стоит отметить, что за 2024 год к компании «СпецТрансСтрой» подано более 50 исков от заказчиков и контрагентов.

Ранее редакция сообщала о том, что Александр Ельцов назначен гендиректором скандального «СпецТрансСтроя»

Фото предоставлено пресс-службой ТУАД.

36

Рубрики : Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : СпецТрансСтрой госконтракт


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Erid:F7NfYUJCUneP5W713eWZЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP5W713eWbЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP5W713easЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP5W713eazЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneP5W713eauЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneP5W713eWXЖК Сподвижники

ЖК Сподвижники

Пл.Маркса
20 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Максим Кудрявцев, мэр Новосибирска

Максим Кудрявцев: В 2024 году в мэрии прошло порядка двадцати назначений ключевых руководителей

Формирование новой команды в муниципалитете находится в завершающей стадии
Все материалы
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
В ближайшие дни Новосибирск накроет волна тепла
9/01/25 19:00
Общество
«СпецТрансСтрой» обязали заплатить за срыв дорожного контракта в Новосибирске
9/01/25 18:45
Бизнес
Новосибирск попал в пятерку самых «деловых» российских городов
9/01/25 18:30
Бизнес Туризм
Суд назначил дополнительную экспертизу по кафе «Шарик» в Новосибирске
9/01/25 18:15
Бизнес Недвижимость Право&Порядок
Опубликован производственный календарь на 2025 год в Новосибирской области
9/01/25 18:00
Общество
Новосибирский студент разработал коллектор для создания кровеносных сосудов
9/01/25 17:45
Медицина Технологии
В экономику Новосибирской области не попали семь процентов бюджетных средств
9/01/25 17:30
Власть Финансы
После больничного директора новосибирского цирка отправили работать в кассу
9/01/25 17:15
Бизнес Право&Порядок
«Попользовались и вернули»: Новосибирские ПВЗ разгребают «новогодний потребительский экстремизм»
9/01/25 17:00
Бизнес Право&Порядок
В новогодние праздники Западно-Сибирская железная дорога перевезла более 1 млн пассажиров
9/01/25 16:30
Общество
В ГАИ назвали самые «пьяные» районы Новосибирской области в Новый год
9/01/25 16:00
Общество Право&Порядок
Шесть новых трамваев готовят к выходу на маршруты в Новосибирске
9/01/25 15:30
Общество Транспорт
Ferrari Purosangue продают за 89 миллионов рублей в Новосибирске
9/01/25 15:00
Общество
Комедии и мелодрамы: что смотрели новосибирцы в новогодние праздники
9/01/25 14:53
Технологии
Сроки ввода синхротрона СКИФ в Новосибирске перенесены на 31 декабря 2025 года
9/01/25 14:30
Власть Наука
Андрей Травников поручил минздраву подготовиться к метапневмовирусу в Новосибирске
9/01/25 14:00
Общество
С 10 января заработают пункты утилизации ёлок в Новосибирске
9/01/25 13:30
Общество
Росбанк с двумя офисами в Новосибирске завершил присоединение к Т-Банку
9/01/25 13:00
Банки Бизнес
Пострадавших в ДТП эвакуировали на вертолете в Новосибирской области
9/01/25 12:30
Общество
Западно-Сибирская железная дорога установила рекорд по экспорту зерна
9/01/25 12:00
Бизнес ВЭД
Популярное
Металлические крышки люков сняли с колодцев в Новосибирске
8/01/25 14:40
Женщина с 67 кошками пугает соседей после суда в Новосибирске
28/12/24 11:00
Водитель «Буханки» погиб в ДТП с ГАЗелью под Новосибирском
27/12/24 10:30
Тело мужчины нашли на месте сгоревшего барака в Новосибирске
20/12/24 9:00
Налетчиков на банкомат задержали в Новосибирске
19/12/24 11:30
Новосибирский нарколог объяснил, как избежать похмельного синдрома
19/12/24 10:00
Новости компаний
Энергетики обеспечили самые спокойные новогодние каникулы за последние 8 лет
9/01/25 14:38
Второй межбанковский финтех-акселератор АРБ и Банка Уралсиб назвал победителей
25/12/24 13:55
Энергетики запитали крупнейшую инфекционную больницу Новосибирской области
24/12/24 15:33
Банк Уралсиб повысил ставки по накопительным счетам в рублях
20/12/24 9:00
Энергетики подвели итоги работы по подключению к электрическим сетям
18/12/24 9:00
Банк Уралсиб возобновил прием заявок по семейной ипотеке
17/12/24 9:00

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Январь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Дек    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска