Новосибирск попал в пятерку самых «деловых» российских городов

Минэкономразвития России совместно с сервисом для организации командировок «Авиасейлс для бизнеса» подсчитали количество деловых путешественников в 2024 году и составили соответствующий рейтинг городов, в котором Новосибирск оказался на пятой строчке.

Возглавила топ городов для MICE-туризма Москва, которую за год посетило 26,6% деловых туристов. На втором месте вполне ожидаемо оказался Санкт-Петербург с 10,6% от общего туристического потока страны. Далее следует Екатеринбург (4,8%) и Сочи (4,2%). На Новосибирск в 2024 год пришлось 3,3% рабочих командировок россиян. Следом за столицей Сибири идет Казань (3,1%) и Уфа (3%).

— Для размещения бизнес-путешественники чаще всего выбирали отели уровня «четыре звезды» (29,5%) и отели категории «три звезды» (29,14%). В среднем командировка по России длилась три дня, — уточнили аналитики.

В прошлом году совершать деловые поездки внутри страны стали чаще на 4%, чем в 2023 году. Всего же доля поездок по России составила 90% от общего числа бизнес-путешествий. Чаще всего деловые туристы прилетали на самолёте — на их долю пришлось 65,2% всех поездок, железнодорожный транспорт занял второе место с 32,1%.

Напомним, уже с этого года в Новосибирске начнет действовать туристический налог.