В ближайшие дни Новосибирск накроет волна тепла

В конце первой рабочей недели жителей Новосибирска ожидает резкое потепление до апрельской температуры.
— В предстоящие два дня ожидается интенсивный снег с ветром и метелями. Однако затем температура будет повышаться, — считают синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.
По данным метеорологов, 9 января в столице Сибири ближе к вечеру ожидается температура от -16 до -17 градусов с небольшим снегом. Однако уже утром 10 января можно будет наблюдать потепление до -11-13 градусов, а днём и вовсе воздух прогреется до -3—5 градусов по Цельсию. Ожидается сильный юго-западный ветер с порывами до 20 метров в секунду. Согласно шкале Бофорта, это классифицируется как шторм.
11 января ожидается теплая ночь — от -5 до -7 градусов с интенсивным снегом. Во второй половине дня температура воздуха повысится до -3-5 градусов, снег все также будут радовать жителей города. Ветер западный с порывами до 16 м/с.
12 января в тёмное время суток будет идти небольшой снег, температура составит от -5 до -9 градусов. Однако во второй половине дня снег будет идти лишь местами, а температура воздуха останется прежней, а ночью чуть снизится: -7—9. Подует холодный ветер с северо-запада, его порывы могут достигать 13 м/с.
Ранее редакция сообщала о том, что Новый год на общественных площадках встречали около 17 тысяч новосибирцев. Самым популярным местом в Новосибирске стал Театральный сквер.
Фото Infopro54, автор: Маргарита Романова
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