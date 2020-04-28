В бизнес-инкубатор Академпарка приглашены 11 новых проектов

В акселерационной программе, которая началась в середине марта, приняли участие более 70 человек с 35 проектами, но право стать резидентами Технопарка Новосибирского Академгородка получили только 11 команд, сообщили в пресс-службе Академпарка.

Почти два месяца начинающие предприниматели осваивали инструменты для проверки своих продуктов рынком: строили бизнес-модели, считали экономику, изучали маркетинговые инструменты, общались с заказчиками и клиентами. Все это время в режиме 24/7 участников поддерживали трекеры и менторы Академпарка, консультируя, давая ценные рекомендации и помогая ставить новые задачи.

Переход в онлайн-формат не повлиял на динамику и качество проведения программы. Упакованные проекты инноваторы продемонстрировали экспертному жюри также в дистанционном режиме: 23 апреля состоялись финальные защиты бизнес-ускорителя А:СТАРТ. Профильные эксперты выбирали будущих резидентов Академпарка по целому ряду критериев: актуальность проблемы и релевантность решения, наличие рынка и глубина проведения его анализа, понимание профиля клиента и сформулированное УТП (уникальное торговое предложение), наличие продаж или соглашений о намерениях, компетенции команды и готовность MVP (minimum viable product – минимально жизнеспособный продукт).

— В стране проводится немало различных акселерационных программ, направленных на развитие и совершенствование навыков в сфере инноваций и высоких технологий, но программа А:СТАРТ обладает целым рядом уникальных особенностей. Это связано с экосистемой Академпарка и в целом Новосибирского Академгородка – она обеспечивает беспрецедентную мультидисциплинарную концентрацию научных, технологических и бизнес-компетенций, высококвалифицированную экспертизу, доступ к комплексной инфраструктурной поддержке, широкие возможности по поиску и привлечению партнеров, причем не только внутри региона, но и в стране и в целом по всему миру. Стартап, попавший на орбиту этой экосистемы, имеет все возможности для роста и развития, подтверждением чему служат многочисленные примеры историй успеха «выпускников» бизнес-инкубатора, резидентов Академпарка, — отметил министр науки и инновационной политики Новосибирской области Алексей Васильев.

Список проектов-победителей весеннего бизнес-ускорителя А:СТАРТ, которые продолжат работу в Академпарке на правах резидентов:

Секция «Информационные технологии»:

«Staffmanager» – система управления мобильным персоналом. «Typehot.com» – тренажер автоматической печати на клавиатуре. «Trash for cash» – сервис по покупке и вывозу вторсырья. «DFS» – система пеленгации квадрокоптеров. «Diktado» – веб-сайт обучения английскому языку с помощью написания диктантов. «Moun» – умное приложение для контроля времени и снятия напряжения во время работы.

Секция «Приборостроение»:

«Тензорезисторы» – сенсоры деформации на основе инновационных композиционных материалов. «Charge Tech» – пьезоэлектрический генератор. «Solar energy harvester» – технология производства высокоэффективной солнечной батареи.

Секция «Био-Нано-Мед»:

«NeuroTerm» – носимый гаджет для контроля и нормализации температуры тела и состояния организма. «Агроконсалтинговые услуги» – составление цифровых агрохимических карт.

Кроме того, в финальных защитах проектов акселерационной программы Академпарка приняли участие представители Яндекс.Облака, которые выбрали трех победителей секции «Информационные технологии» и вручили гранты на облачные сервисы Яндекс. Так, команда проекта «Moun» получила грант на облачные ресурсы в размере 300 000 рублей, «Diktado» – 400 000 рублей и «Trash for cash» – 500 000 рублей. При решении учитывались: ценность проекта в условиях кризиса, готовность проекта к практическому применению, потребность в технологиях искусственного интеллекта, управляемых баз данных и средств разработки.

Фото предоставлено пресс-службой Академпарка