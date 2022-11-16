В Новосибирске «Ростелеком» принял участие во Всероссийском фестивале науки

Организаторами фестиваля выступают Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Министерство просвещения Российской Федерации, Российская академия наук, Правительство Москвы и МГУ имени М.В. Ломоносова.

В Новосибирске фестиваль NAUKA 0+ проходит с 7 по 18 ноября и включает более 100 различный мероприятий в формате мастер-классов, викторин, научно-популярных лекций, экскурсий в научные институты СО РАН и исследовательских выставок.

«Фестиваль науки рассчитан на самую широкую аудиторию. Уникальность NAUKA 0+ в том, что здесь даже о самых сложных исследованиях и научных разработках экспоненты и лекторы рассказывают доступным языком, — подчеркнула директор ГПНТБ СО РАН Ирина Лизунова. — Ведь основная цель — заинтересовать как можно больше молодежи и школьников, вовлечь ребят в исследовательскую работу, популяризировать фундаментальные знания и установить связь между наукой и обществом. Фестиваль станет одним из крупнейших мероприятий в рамках Десятилетия науки и технологий в России».

Официальное открытие фестиваля в Новосибирске состоялось 11 ноября на площадке Государственной публичной научно-технической библиотеки Сибирского отделения Российской академии наук. Здесь на главной сцене выставки научных достижений организаторы совместно со специалистами «Ростелекома» провели серию интеллектуальных викторин. Ребята активно принимали участие в конкурсах, выигрывали полезные призы и подарки от цифрового провайдера. Главными трофеями победителей стали сертификаты на обучение в образовательном онлайн-сервисе «Ростелеком. Лицей».

«Сегодня онлайн-образование стало неотъемлемой частью современного учебного процесса. И “Ростелеком”, как активный участник цифровой трансформации, в команде с лучшими российскими учителями, преподавателями и методистами разработал платформу “Ростелеком. Лицей” специально для школьников с 1 по 11 класс, — рассказал Виталий Лапицкий, директор по работе с массовым сегментом Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком». — С помощью платформы ученики могут повторить пропущенные или сложные темы, разобраться с домашним заданием, закрепить знания в интерактивной форме с помощью тренажеров и тестов. В дополнение к школьной программе в “Лицее” есть полезные развивающие курсы. Например, в одноименном разделе юные пользователи нашего сервиса узнают о блокчейне и интернете вещей, развивают финансовую грамотность, речевые и другие навыки».

Видеоуроки, конспекты, тренажеры и другой образовательный контент «Лицея» доступен за 249 рублей в месяц. Подробнее об условиях подписки можно узнать по телефону 8 800 350 03 35.

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