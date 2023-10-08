Росавиация ограничила ночные вылеты в Израиль

Россия на фоне нестабильной военно-политической обстановки в Израиле с 8 октября ввела ограничения на ночные вылеты в аэропорты государства Израиль, сообщили в Росавиации.

— Авиакомпаниям даны указания по неукоснительному соблюдению Федеральных авиационных правил и предоставлению пассажирам задержанных рейсов всех необходимых услуг, а также по возврату и обмену билетов без штрафных санкций, — отмечается на сайте ведомства.

Ограничение будет действовать до особого распоряжения.

Ранее сообщалось, что ряд иностранных авиакомпаний решили приостановить полеты в Израиль. Об этом уже объявили Lufthansa, Turkish Airlines, Ryanair, Wizz Air, EasyJet и Air France.