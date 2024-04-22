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Сплит по-новосибирски: вломившийся в дом псевдополицейский грозился расправиться с соседями

  • 22/04/2024, 11:39
Автор: Ольга Кирсанова
Сплит по-новосибирски: вломившийся в дом псевдополицейский грозился расправиться с соседями
Полицейские отпустили психопата и отказались разбираться в ЧП.

Житель Новосибирска стал заложником психопата, присвоившего несколько личностей, и спас соседей от расправы.

ЧП произошло вечером 17 апреля в одном из домов на улице Ватутина. Федор* уже спал, когда в дверь постучали. На пороге стоял незнакомый мужчина, который представился полицейским. Он поведал парню, что только что достал труп из болота рядом с их жилым домом и поэтому ему нужна информация.

Спросонок Федор не догадался спросить у гостя удостоверение, а на автомате продолжал отвечать на весьма странные вопросы.

Незнакомец вдруг шагнул в квартиру, пояснив, что ему срочно нужно зарядить телефон. Ошарашенный наглостью «полицейского» Федор наблюдал, как тот стал хозяйничать в чужом жилище. Он начал распаковывать принесенную с собой сумку и доставать из нее вещи, что-то бормоча под нос.

— Как ты с соседями живешь? Они не буянят? Не шумят?, — поинтересовался гость.

Найти и наказать

При этом он достал из сумки бутылку водки, нож и закурил. На просьбу не курить в квартире гость отреагировал довольно дерзко.

— Я сказал, что у меня проблемы со здоровьем, он ответил, что ему все равно на мое здоровье. У него стоит конкретная задача — найти и наказать убийцу, — поделился с Сибкрай.ru Федор.

После этого псевдополицейский разлил водку по стаканам, протянул один из них Федору и взял в руки нож.  Этим действием гость как будто намекнул — отказ не принимается.

Приняв на грудь, незнакомец сказал, что они оба должны подняться к соседям сверху.

— Говорит, мол, ты стучишь в дверь, они видят тебя в глазок, потом выходят, и я сам разберусь — они это или не они, — рассказал собеседник.

При этом неадекватный мужчина начал размахивать клинком в разные стороны, давая понять, что, в случае чего, знает, что делать. Перепуганный Федор, чтобы отвлечь «полицейского», предложил подышать свежим воздухом и они вместе вышли на улицу.

— Я мог бы воспользоваться шансом и сбежать, но страх за соседей меня удерживал от этого шага, — говорит Федор.

Мужчины вернулись в квартиру, где гость продолжил вести себя по-хамски, пить и курить.

Парень поддерживал беседу, старался не спровоцировать вооруженного агрессора, а сам в это время написал друзьям сообщения, чтобы те вызвали полицию.

Мужчина рассказал, что его лучшего друга убили и он пришел отомстить. Он также признался, что отсидел за кражу и якобы является ветераном боевых действий. В процессе монолога незнакомец попросил оставить ему квартиру на сутки.

— Каждые 3-5 минут он рвался наверх, чтобы доделать свое дело, я старался заговаривать его, чтобы дождаться полицию. Жонглируя ножом, он спросил, есть ли у меня деньги. Я понял, что отказом подпишу себе приговор, и перевел ему 500 рублей, — поделился Федор.

«Он ничего не сделал»

Прибывшие правоохранители застали своего «коллегу» на кухне. Однако тот им сказал, что живет здесь. Наряд ушел, но Федор догнал блюстителей порядка и описал ситуацию.

Вернувшиеся вместе с парнем сотрудники задержали наглеца. За время, пока незнакомец был один в квартире, он перевернул вещи и прихватил с собой дорогой фотоаппарат и ноутбук, а нож бросил в ванной.

— Полицейские сказали, что нож можно просто выкинуть, — возмущается собеседник.

По его словам, после опроса в участке, они вернулись к дому и забрали из мусорного бака нож и снова вернулись в отдел.

— Сотрудник полиции сообщили, что «отменяют» мое заявление, так как этот человек ничего не сделал: выпускают его на свободу. А нож выкинут, так как они больше не понадобятся. Ближе к обеду, 18 апреля, я обратился в дежурную часть прокуратуры, где мне сказали написать заявления, которые рассмотрят в течение нескольких дней, — пояснил Федор.

Понимая, что система не защитит ни его, ни жильцов дома, парень съехал с арендованной квартиры в этот же день. Он зашел к соседям попрощаться, рассказал про события минувшего дня и предупредил о странном человеке, который в течение нескольких часов трижды сменил личность, и рвался к ним поквитаться.

Жильцы многоквартирника подтвердили журналистам, что в тот день по подъезду действительно ходил неизвестный и стучался во все квартиры, представлялся полицейским.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области так же подтвердили, что на место происшествия в тот день выезжал наряд полиции. Другой информацией ведомство не располагает.

*Имя героя изменено.

Источник фото: pixabay /автор leo2014

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Рубрики : Происшествия Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : угроза убийством незнакомец с ножом бездействие полиции


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