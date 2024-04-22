Проверку автомоек устроили в Заельцовском районе Новосибирска

18 апреля в Заельцовском районе Новосибирска при проверке автомоек сотрудники правоохранительных органов составили 8 административных протоколов.

— Мероприятие было проведено для пресечения и предупреждения возможных проявлений экстремизма и терроризма, — рассказал на оперативном совещании в правительстве Андрей Кульков, глава регионального МВД России по Новосибирской области.

По его словам, за неделю в область приехало 7 983 иностранных гражданина, а выехало 5 628. Также на прошлой неделе были проведены проверки еще на 12 объектах. В ходе рейдов было выявлено 140 нарушений миграционного законодательства, 5 мигрантов было депортировано, а выдворено за пределы России — 84.

Ранее редакция сообщала о том, что иностранца из ближнего зарубежья задержали за взятку в аэропорту Толмачево.