Проверку автомоек устроили в Заельцовском районе Новосибирска

18 апреля в Заельцовском районе Новосибирска при проверке автомоек сотрудники правоохранительных органов составили 8 административных протоколов.
— Мероприятие было проведено для пресечения и предупреждения возможных проявлений экстремизма и терроризма, — рассказал на оперативном совещании в правительстве Андрей Кульков, глава регионального МВД России по Новосибирской области.
По его словам, за неделю в область приехало 7 983 иностранных гражданина, а выехало 5 628. Также на прошлой неделе были проведены проверки еще на 12 объектах. В ходе рейдов было выявлено 140 нарушений миграционного законодательства, 5 мигрантов было депортировано, а выдворено за пределы России — 84.
Ранее редакция сообщала о том, что иностранца из ближнего зарубежья задержали за взятку в аэропорту Толмачево.
Источник фото: Freepik / Автор — freepik
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