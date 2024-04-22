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Где искать точки роста для бизнеса

  • 22/04/2024, 11:48

Где искать точки роста для бизнеса
На конференции, организованной «Тинькофф» в Новосибирске, топы и владельцы ведущих российских компаний рассказали, какие инструменты роста есть у среднего бизнеса.

Присмотреться к Китаю

Директор группы компаний MPGO и Achina Тимур Сабиров свое выступление посвятил важной для новосибирских предпринимателей задаче — сотрудничеству с Китаем в сфере промышленного производства.

Согласно данным Главного таможенного управления КНР, товарооборот России и Китая в январе-феврале 2024 года вырос в долларовом выражении на 9,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $37 млрд. Экспорт из России в Китай увеличился на 6,7% — до $20,2 млрд, импорт из КНР — на 12,5%, до $16,8 млрд.

Что касается Новосибирской области, то регион также нарастил отгрузку продукции ближайшему соседу. Так, по данным Россельхознадзора, в первом квартале 2024 года зафиксировано увеличение экспорта сельхозкультур из Новосибирской области в Китай почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Основной экспортный продукт области — зерновые и продукты питания.

— Китай — это большая ресурсная база с большим потенциалом рабочей силы, и мы можем ее использовать в своих интересах, чтобы замещать то, чего нет в стране, и производить новые продукты и решения для нашего потребителя, — уверен Тимур Сабиров.

Новосибирск эксперт назвал ключевым пунктом в работе с Китаем.

— Я несколько лет работал в пищевом производстве, мы закупали много сырья в сибирском регионе. Поэтому, думаю, товарооборот в Сибири еще имеет потенциал для роста. Логично также стремиться к созданию хаба для торговли с Китаем в Новосибирске. Это практически центр страны, здесь есть необходимая база логистических мощностей и возможности для ее расширения.

Работать с Китаем российский бизнес может по трем каналам: карго, официальные поставки без статуса участника ВЭД и официальные поставки для участников ВЭД. Карго позволяет ввозить продукцию по упрощенной схеме быстро и без особых затрат. Однако у схемы есть риски: это потери, повреждения, недопоставки груза, получение иного груза или брака без возможности возврата или компенсации. В этом вопросе канал с Китаем — дорога с односторонним движением: ввезти можно, вернуть невозможно.

Где искать точки роста для бизнеса

Поэтому лучше задействовать через другие каналы. Найти партнера в России с прямым доступом к производителю, который будет отслеживать заказ на всех этапах от производства до поставки или заниматься этим самостоятельно, включая работу по оформлению таможенных документов, сертификацию товаров и тому подобное. В условиях санкций важно, чтобы у партнера были 100% варианты и гарантии проведения платежей в Китай и внутри Китая.

Тимур Сабиров особо выделил процесс подготовки договоров с китайской стороной. В них на двух языках — русском и английском, а еще лучше на трех, включая китайский — должно быть прописано одно и то же, без разночтений. Описывать нужно все до мелочей: сроки, оплата, количество и характеристики товара, качество упаковки товара и т.д. Контроль за процессом нужен на всех этапах. Причем повторные поставки надо контролировать так же тщательно, как и первую. Нередко китайский производитель, наладив процесс, что называется, расслабляется и снижает качество продукта.

Альтернативные рынки

Заместитель директора «Додо Пицца Евразия» Георгий Зосидзе поделился лайфхаками для быстрого масштабирования бизнеса.

Для быстрого роста компания должна быть, прежде всего, адаптивной и гибкой. Это позволяет благополучно проходить любые кризисы. Как отметил спикер, в 2020 году, в ковид, «Додо» нарастил выручку на 25%. Сделать это удалось благодаря тому, что компания, во-первых, специализировалась на доставке, во-вторых, запустила доставку горячих напитков, чего до этого на рынке никто не делал.

— В 2022 году, несмотря на проблемы в логистике, мы нарастили продажи на 45%. Кризис — это волк, который уносит с рынка слабые компании. Чтобы не потерять бизнес, нужно действовать очень быстро, меняя стратегии на ходу. Мы старались оставаться доступными по цене: поднимали цену медленнее рынка, расширили возможности доставки, подсушили наши инвестрасходы, — уточнил Георгий Зосидзе.

Сейчас перед компанией стоят амбициозные цели — за три года увеличить выручку с 80 млрд до 160 млрд рублей.

Развитие в России также будет продолжаться. Бренд «Додо» появится в городах с населением 20-50 тысяч жителей и станет там узнаваемым на уровне «Пятерочки», уверен спикер.

Где искать точки роста для бизнеса

Правильные партнеры

Инвестор, основатель IT-сервисов Callibri, Gudok, «СкиньСкан», «Слеза» Иван Шкиря объяснил, как нужно выбирать партнеров, чтобы бизнес развивался, а не стагнировал.

По словам бизнесмена, самый худший вариант партнерства — когда бизнес вместе делают удобные друг для друга люди со схожими личностными качествами. Для развития бизнеса куда больше подойдут неудобные партнеры, например трудоголик и лентяй. Конфликт порождает развитие.

Второе важное условие успешного партнерства — обязательное проговаривание всех условий взаимодействия. Как в брачном договоре. Партнеры должны четко понимать как свои права, так и обязанности и варианты прекращения партнерства.

Третье условие — это точное понимание, ради каких ресурсов или возможностей привлекается новый партнер. Иван Шкиря также считает, что при входе в существующий бизнес новый партнер обязательно должен купить это право, даже если все ждут, что он принесет какие-то потрясающие возможности, которых раньше не было.

Денежные инструменты

Руководитель инвестиционных продуктов для бизнеса в «Тинькофф» Ольга Добродомова видит возможности роста компаний в умелом использовании финансовых инструментов для генерации дополнительной прибыли.

— Для получения дополнительной прибыли можно пользоваться не только классическими банковскими инструментами, такими как депозит или овернайт. Для диверсификации портфеля можно использовать и биржевые инструменты. Дополнительную прибыль можно получить, если разместить свободные остатки на бирже на короткий срок — это так называемый биржевой овернайт, — рассказала Ольга Добродомова.

Где искать точки роста для бизнеса

Если у предприятия есть свободные средства, их можно условно поделить на четыре части и вложить в покупку высокодоходных облигаций, драгоценных металлов, валюты (сегодня это в основном юани) и биржевой овернайт. При этом если компания — экспортер, она может не конвертировать валютную выручку в день ее получения, а дождаться более выгодного курса на бирже. Доходность при таком распределении свободных средств выше, чем по любому депозиту.

Фото предоставлены организатором Тинькофф, Автор: Ильнар Салахниев

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : Тинькофф Ольга Добродомова Додо Пицца


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