Директор Центра водных видов спорта Новосибирска пробудет в СИЗО до лета

Директора Центра водных видов спорта Дмитрия Оленикова отправили в СИЗО. Он обвиняется в растрате и получении взятки на сумму 1,4 миллиона рублей.
Олеников пробудет под стражей до 2 июня 2024 года.
Обвиняемый с сентября 2020 по ноябрь 2022 года оплачивал коммунальные услуги и аренду бассейна в Центральном районе Новосибирска. Бассейн был предоставлен иной организации, оказывающей услуги по занятиям детским плаванием.
По данным Дзержинского районного суда, ущерб муниципальному бюджету составил более 6 миллионов рублей.
Ранее редакция сообщала о том, что суд над экс-директором «Красного факела» начался в Новосибирске.
Источник фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области
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