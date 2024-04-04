Директор Центра водных видов спорта Новосибирска пробудет в СИЗО до лета

Директора Центра водных видов спорта Дмитрия Оленикова отправили в СИЗО. Он обвиняется в растрате и получении взятки на сумму 1,4 миллиона рублей.

Олеников пробудет под стражей до 2 июня 2024 года.

Обвиняемый с сентября 2020 по ноябрь 2022 года оплачивал коммунальные услуги и аренду бассейна в Центральном районе Новосибирска. Бассейн был предоставлен иной организации, оказывающей услуги по занятиям детским плаванием.

По данным Дзержинского районного суда, ущерб муниципальному бюджету составил более 6 миллионов рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что суд над экс-директором «Красного факела» начался в Новосибирске.