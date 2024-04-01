«Украли деньги и золото»: цыгане обчистили квартиру пока 9-летний мальчик был один дома в Новосибирске

Жительница Новосибирска обратилась в полицию после того, как ее квартиру обчистили цыгане. Инцидент произошел днем 1 апреля в Октябрьском районе города.

Сын Татьяны Иван* вернулся из школы и занимался домашними делами пока родителей не было дома. В этот момент в дверь позвонили. На вопрос мальчика, кто там, ответа не последовало. Ваня решил, что это мама над ним шутит в честь 1 апреля.

Когда он открыл двери, в прихожую ввалились две женщины в пестрых нарядах, третья осталась на лестничной площадке. По их «прикиду» школьник сразу понял, что это цыганки. Оторопевшего от их наглости мальчика незваные гостьи отправили за «принеси попить». А сами проскользнули в глубь квартиры.

Когда Ваня их нашел в одной из комнат, они там уже вовсю потрошили вещи.

— Когда сын пытался их выпроводить, одна из женщин начала тыкать ему в ухо кружкой. Непонятно, зачем. После этого они ушли, — рассказала Infopro54 Татьяна, хозяйка квартиры в доме на улице Виталия Потылицына.

Вернувшаяся домой женщина обнаружила, что пропали золотые украшения и деньги. Воровки попали на видео камер, установленные в подъезде высотки.

Сибирячка вызвала полицию.

— Полицейские приезжали, фотографировали место преступления, сняли отпечатки пальцев. Из украденного: золотые украшения на сумму около 100 тысяч рублей. Денег дома не было, у нас все на картах. Только вот 100 рублей они сперли из копилки ребенка. Ничем не погнушались, — вздыхает собеседница.

Татьяна написала заявление в полицию и передали им видеозапись, на которую попали воровки.

Выяснилось, что банда воровок активно «работает» по МЖК и это не первый случай, когда они чистят квартиры новосибирцев. Ранее их выгоняли из подъезда дома на улице Высоцкого.

Имя мальчика изменено*