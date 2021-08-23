Ученые НЭТИ примут участие в международном военно-техническом форуме «Армия-2021»

Новосибирский государственный технический университет НЭТИ примет участие в работе международного военно-технического форума «Армия-2021». Результаты инновационных проектов нескольких подразделений вуза будут представлены на стенде университета с 22 по 28 августа на базе конгрессно-выставочного центра «Патриот» (г. Кубинка, Московская обл.).

Сотрудники НГТУ НЭТИ представят восемь разработок:

Системы накопления электроэнергии большой мощности.

Многопортовый модуль системы электропитания космических аппаратов.

Двунаправленный преобразователь электрической энергии с функцией компенсатора высших гармоник тока сети.

Регуляторы переменного напряжения с функцией улучшения качества энергии для промышленных предприятий.

Серия преобразователей частоты авиационной системы генерирования электрической энергии типа «переменная скорость – постоянная частота».

Имитаторы эхосигналов и помех для полунатурной отработки и испытаний бортовых и наземных радиолокационных средств

Новое ведущее устройство артиллерийского снаряда.

Осколочно-фугасный снаряд повышенного могущества.

Работа форума строится на принципах диалога лидеров военно-технической сферы, представителей власти, экспертного и научного сообществ с целью совместного обсуждения и поиска оптимальных решений для реализации задач по совершенствованию систем обеспечения вооруженных сил, а также трансферу передовых технологий в гражданские отрасли экономики. Одной из ключевых тем форума станет диверсификация ОПК и трансформация производственной базы. В частности, запланировано проведение стратегической сессии «Механизмы взаимодействия предприятий ОПК с инновационным МСП по выпуску продукции гражданского назначения» и круглого стола «Скаутинг технологий, патентная технологическая разведка и другие продукты в интересах управления технологиями» (23 августа 2021 г.).