Ученые НЭТИ примут участие в международном военно-техническом форуме «Армия-2021»

Новосибирский государственный технический университет НЭТИ примет участие в работе международного военно-технического форума «Армия-2021». Результаты инновационных проектов нескольких подразделений вуза будут представлены на стенде университета с 22 по 28 августа на базе конгрессно-выставочного центра «Патриот» (г. Кубинка, Московская обл.).
Сотрудники НГТУ НЭТИ представят восемь разработок:
Работа форума строится на принципах диалога лидеров военно-технической сферы, представителей власти, экспертного и научного сообществ с целью совместного обсуждения и поиска оптимальных решений для реализации задач по совершенствованию систем обеспечения вооруженных сил, а также трансферу передовых технологий в гражданские отрасли экономики. Одной из ключевых тем форума станет диверсификация ОПК и трансформация производственной базы. В частности, запланировано проведение стратегической сессии «Механизмы взаимодействия предприятий ОПК с инновационным МСП по выпуску продукции гражданского назначения» и круглого стола «Скаутинг технологий, патентная технологическая разведка и другие продукты в интересах управления технологиями» (23 августа 2021 г.).
Фото с сайта НГТУ НЭТИ
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