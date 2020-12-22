Спортивный 2020-й — не роковой, а накопительный

Двум самым долгожданным событиям ближайших лет — международным чемпионатам по волейболу и хоккею — ничего не угрожает, Новосибирск останется их локацией. Об этом заявил на пресс-конференции Сергей Ахапов, министр спорта Новосибирской области. Он особо подчеркнул, что санкции, установленные против России глобальными спортивными ведомствами, на судьбе новосибирских чемпионатов никак не отразятся, так как под санкциями до конца 2022-го находится только официальная атрибуция России на международных спортивных мероприятиях. И временный запрет на использование флага и гимна не подразумевает аналогичного запрета на прием спортивных событий. Оба чемпионата уже вписаны график и выбить их оттуда не может уже ничто — на этом Сергей Ахапов сделал особый интонационный нажим, добавив, что грядущий год станет прорывным в подготовке обоих мегасобытий.

— С 2021 года информационная подготовка к чемпионатам получит не только словесную составляющую, но и массированную визуальную, — подчеркнул министр спорта. — У них появится комплексная айдентика, брендбуки. Брендбук молодежного хоккейного чемпионата буквально на днях утвержден, эмблематика волейбольного чемпионата тоже готова. Она очень эффектная и яркая. Медиаподдержка с полным комплексом символики и фирменного стиля — это, согласитесь, уже совершенно другой уровень продвижения.

Сергей Ахапов подтвердил, что пандемический ущерб спортивной отрасли региона велик и многоаспектен. По этой части находимся вровень с мировым сообществом: для всей планеты спортивный 2020-й превратился в череду отмен и переносов — от токийской олимпиады до региональных и городских соревнований. Мировой спортивный календарь получил фактически годовую дельту смещения — открывать собой спортивное четырехлетие будет 2021-й, а 2020-й в мировом масштабе превратился в своего рода черную дыру, в ноль-год, который то ли был, то ли его не было.

Впрочем, некоторую долю локального спортивного календаря Новосибирская область сумела сохранить. Многие соревнования были отменены, но 26 всероссийских соревнований на территории области провести смогли. Число их участников превысило 5 тысяч. Еще 43 проведенных соревнования — окружного статуса, в рамках СФО. Также удалось провести Кросс нации, марафон Раевича и IX зимнюю спартакиаду муниципальных образований и 38 по счету «Лыжню России» с рекордным количеством участников — 19 тысяч лыжников.

Впрочем, некоторые соревнования проходили без зрителей, так как допустимая заполняемость трибун установлена на уровне 30%. Конечно, это проблема — спорт-то рожден, чтоб быть зрелищем. Но уж лучше хоть так, чем вообще никак.

— Нам удалось отстоять и сохранить график подготовки наших спортсменов к Олимпиаде 2021 года, — подчеркнул Сергей Ахапов. — Тут нам очень пригодилось понимание со стороны областных властей. Долгой блокировки тренировочного процесса не было, ритм и тонус не потеряны, а это для результативности подготовки очень важно. Велика соревновательная результативность наших спортсменов и на тех чемпионатах и соревнованиях, которые сохранились в текущем годовом графике. С этих состязаний наши спортсмены привезли 1250 медалей, из них 470 — золотых. Думаю, это сработали решения о возобновлении тренировочного процесса — позитивный результат налицо.

Сергей Ахапов отметил, что особые надежды в олимпийском 2021-м возлагаются на целый букет спортивных дисциплин. Одни из них в нашем регионе традиционно исторически сильны и популярны, другие, напротив, вступили в период форсированного развития в последние 2-5 лет.

— Конкретных имен я не буду называть, так как спортсмены и их руководители суеверны, — сказал Сергей Ахапов. — Обозначу именно сами дисциплины с хорошими олимпийскими перспективами. Это велоспорт, легкая атлетика, спортивная борьба. Большие надежды у нас и на Романа Власова, и на Ивана Стретовича. Фехтовальщики традиционно сильны — и в них мы уверены. На бокс мы тоже делаем ставку — в 2021 год они выходят с хорошими показателями. Волейбольный «Локомотив» даст, как минимум, троих игроков в национальную олимпийскую сборную. Олимпийское представительство нашей области на будущей Олимпиаде будет точно не меньшим, чем на прошлых играх в Рио. В триатлоне, в новом для области виде спорта, у нас двое кандидатов в олимпийскую сборную. В последние два года на всероссийской арене очень ярко выглядят новосибирские пловцы. В командном зачете у них вторые и третьи места после москвичей и петербуржцев. Это очень хороший показатель. Плавание — вообще из новейших наших прорывов. Думаю, реконструкция бассейна СКА, второго крупнейшего бассейна города, этому прорыву очень поможет, сделает его долгосрочным.

Как знаковое событие Сергей Ахапов отметил открытие «Локомотив-Арены». В числе прочих спортивных новостроек министр упомянул крытый каток в Краснообске и бассейн на улице Зорге, строящийся стадион в Бердске, строительство легкоатлетического манежа в Кольцово и дворец спортивных единоборств на улице Ватутина.

В 2020 году развивалась спортивная педагогика — были открыты спортивные школы по хоккею и волейболу. Оба спорта для региона — базовые, марочные и титульные.

Кроме того, с 2021 года область возьмется за форсированное развитие футбола — потенциально перспективного и «драйверного» спорта, который прежде у нас имел непростую судьбу — жил, так сказать, в мерцающем ритме — от ажиотажа до полной анемии.

— До конца года планируется подписание соглашения о развитии футбола в регионе, — сказал Сергей Ахапов. — Со стороны губернатора это соглашение уже подписано, и сегодня Российский футбольный союз должен вторым завизировать этот документ. Это соглашение — инициатива Российской федерации футбола и предполагает оно именно комплексное развитие футбола — и профессионального, и детского, и женского. И, конечно же, развитие футбольной инфраструктуры. Это соглашение с президентом Футбольного союза дает нам более широкие возможности к развитию этого спорта в нашем регионе, который до того был в основном хоккейным. Как бы то ни было, наша футбольная команда первый круг чемпионата закончила на первом месте. И мы очень ждем, что в следующем году она вернется в ФНЛ и сможет там достойно представлять Новосибирскую область.

Фото пресс-службы правительства