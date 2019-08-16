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НГУ вошел в рейтинг лучших вузов мира по версии ARWU

В топ-500 рейтинга вошли всего 4 российских университета.
  • 16/08/2019, 12:17
НГУ вошел в рейтинг лучших вузов мира по версии ARWU

Шанхайский рейтинг ARWU (Academic Ranking of World Universities) выходит ежегодно с 2003 года и отбирает лучшие 500 университетов. При его составлении учитывается шесть индикаторов: число лауреатов Нобелевской или Филдсовской премий среди выпускников и сотрудников, число высокоцитируемых исследователей, число статей, опубликованных в журналах Nature и Science, число статей, проиндексированных в базе данных Science Citation Index — Expanded и Social Sciences Citation Index, взвешенный показатель предыдущих индикаторов в расчете на одного сотрудника университета, уточняет пресс-служба НГУ.

Новосибирский государственный университет находится в группе 401-500.  Кроме того, в топ-500 рейтинга Россию представляют МГУ, Санкт-Петербургский государственный университет и Московский физико-технический институт.

— НГУ вошел в диапазон топ-500 в 2016 году, и мы связываем этот факт с результативностью мероприятий, запущенных в университете в рамках реализации программы 5-100: новые лаборатории, академическая мобильность студентов и преподавателей, международное научное сотрудничество. Мы планируем ускорить движение в этом рейтинге, в том числе за счет участия в мероприятиях национального проекта «Наука», — прокомментировал ректор НГУ, чл.-корр. РАН Михаил Федорук.

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