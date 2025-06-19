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«Спортмастер» вывел в Новосибирск итальянский бренд

  • 19/06/2025, 18:30
Автор: Юлия Данилова
«Спортмастер» вывел в Новосибирск итальянский бренд
Он развивается в формате монобрендовой сети

Итальянский спортивный бренд Kappa зашел в Новосибирск. Магазин компании открылся в ТЦ «МЕГА». Бренд ориентирован на профессиональных атлетов и любителей спортивного стиля, пояснили в пресс-службе торгового центра.

Бренд Kappa появился в 19060-х годах в Италии. Сейчас представлен в 130 странах мира. Является поставщиком футбольной экипировки. Штаб-квартира компании располагается в Турине.

Весной магазины бренда начали работать в Санкт-Петербурге и Краснодаре, в июне — в Воронеже и Саратове. В ближайшие месяцы откроются в Москве, Казани и Нижнем Новгороде.

Ранее Kappa была представлена в России в магазинах сети «Спортмастер». В 2024 году компания сообщила о планах по запуску отдельной монобрендовой сети. РБК со ссылкой на регионального директора департамента торговой недвижимости NF Group Евгению Хакбердиеву рассказывал, что открытие одного магазина Kappa обойдется «Спортмастеру» без учета ассортимента примерно в 3–13,5 млн руб.

Управляющая МЕГОЙ Новосибирск Анжела Богданова пояснила, что на площадках ТЦ представлено немало брендов, которые зашли в регион только через одну локацию. Среди них LC Waikiki, MO, FaceCode, Planita, Donatto, Delovaya. В МЕГЕ также находится магазин «Спортмастера».

Ранее редакция сообщала о том, что из новосибирских отделов «Глории Джинс» исчез бренд Ready! Steady! Go!, так как он оказался не интересен молодежной аудитории. 

Фото предоставлено внешней пресс-службой МЕГИ Новосибирск.

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Рубрики : Общество Бизнес

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : торговые центры Новосибирска Спортивная одежда


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