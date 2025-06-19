Телеком-операторы инвестируют в Новосибирскую область пять млрд рублей

Два соглашения, направленных на расширение в регионе инфраструктуры связи и повышение уровня цифровизации, заключила на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ-2025) Новосибирская область.

В частности, МегаФон инвестирует 3 млрд рублей в развитие телекоммуникационной инфраструктуры на территории региона, включая отдалённые и малочисленные населённые пункты. Речь идет о внедрении цифровых сервисов в ключевые сферы экономики экологию и туризм, транспорт, жилищно-коммунальное хозяйство, природопользование, здравоохранение, образование, безопасность городской среды.

Генеральный директор МегаФона Хачатур Помбухчан также напомнил, что компания завершает строительство в Промышленно-логистическом парке Центра обработки данных, который станет крупнейшим в восточной части России: мощность четырех автозалов центра — 5МВт. Запуски залов планируются поэтапно, первый рассчитан на 50 стойко-мест. Сейчас на объекте идет монтаж инженерного оборудования.

Более 2 млрд рублей в течение трех лет в цифровизацию экономики области планирует инвестировать оператор Т2. Как пояснил генеральный директор компании Антон Годовиков, речь идет о развитии телеком-инфраструктуры, разработке и внедрении новых цифровых услуг и сервисов.

Губернатор Андрей Травников также отметил, что для региона актуальна тема контроля за обращением коммунальных и строительных отходов, а также масштабирования системы видеонаблюдения и видеоаналитики «Безопасный город». Ранее он сообщал, что с ее помощью в городе с начала года задержаны почти 1200 преступников.

Напомним, в феврале 2025 года управление архитектурно-строительной инспекции мэрии Новосибирска выдало московской компании ООО «Управляющая компания «А Класс Капитал» разрешение на строительство центра обработки данных NK ПАРК «DC НСК-Октябрьский». Срок действия разрешения — один год, до 18 февраля 2026 года. ЦОД инвесторы планируют возвести в Октябрьском районе города на земельном участке площадью 37,16 тыс. кв. м.

В Новосибирске на данный момент работает 9 центров обработки данных: Центр информационных технологий Академпарка, Дата-центр «Новосибирск», «Мегафон», «Адман», «Центральный», «СибТелКо», «МТС», ABC data center, KEY POINT.

Ранее редакция сообщала о том, что губернатор поставил задачи по развитию ИТ-отрасли в Новосибирской области.