В новосибирских отделах «Глория Джинс» не будет бренда Ready! Steady! Go!

К началу лета «Глория Джинс» закроет все магазины одежды для подростков Ready! Steady! Go!. Этот бренд больше не будет представлен и в основных отделах этой федеральной сети, в том числе расположенных в торгово-развлекательных центрах Новосибирска «Мега» и «Галерея Новосибирск».

Руководство «Глория Джинс» отказалось от развития подросткового бренда из-за отрицательной динамики продаж и планирует сконцентрироваться на основном бизнесе, выяснили корреспонденты РБК.

На данный момент одежду бренда еще можно приобрести в каталоге онлайн-магазинов компании, но отдельный раздел, посвященный ему, уже исчез с сайта.

Напомним, коллекции бренда одежды для подростков Ready! Steady! Go! появились в отделах «Глория Джинс» в прошлом году, хотя о запуске коллекции в стиле азиатской поп-культуры, стало известно еще в 2023. Сам бренд был ориентирован на молодежь в возрасте от 14 до 20 лет.

Добавим, недавно стало известно, что «Глория Джинс» закрыла почти все свои швейные производства, которых еще весной прошлого года в России насчитывалось 17.

На данный момент сеть компании насчитывает 696 магазинов в более чем 300 городах России. По данным 2ГИС в Новосибирске работает 9 филиалов «Глория Джинс».

Ранее редакция сообщала о том, что в 2025 году сеть кафе «Крошка Картошка» планирует открыть точки в российских регионах, в том числе в Новосибирске.