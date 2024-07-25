Спортплощадку под Новосибирском достроили после вмешательства прокуратуры

Поставщик оборудования не выполнял свои обязательства в срок и открытие спортплощадки в селе Журавка было под угрозой срыва. Однако благодаря усилиям правоохранительных органов спортивное оборудование было установлено.

В результате проверки директору школы и руководителю компании-поставщика оборудования было направлено представление.

После вмешательства надзорного ведомства спортивно-технологическое оборудование для площадки ГТО поставлено и установлено.

― 2 мая 2024 года МБОУ «Журавская средняя общеобразовательная школа» Чистоозерного района Новосибирской области и ООО «Альбион-С» заключили муниципальный контракт на поставку спортивно-технологического оборудования для площадки ГТО, ― уточнили в прокуратуре Новосибирской области.

Однако организация не выполнила условия в срок. Таким образом компания нарушила федеральный закон.

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