Прокуратура проверяет сообщение о неоказании медицинской помощи ребенку в больнице Искитима

Прокуратура проводит проверку по сообщению о неоказании медицинской помощи трёхлетней девочке в Искитимской городской больнице.

— Совместно со специалистами регионального Росздравнадзора будет дана оценка соблюдению врачами больницы стандартов и порядка оказания медицинской помощи, — говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.

Если основания будут, то ведомство примет меры.

Как сообщали местные СМИ, у ребёнка сильно болели уши. Мама с девочкой простояли в очереди три часа, но помощь так и не была оказана.

Ее мама обратилась с жалобой в Министерство здравоохранения и к президенту России.

Ранее редакция сообщала о том, что больница Искитима обвинила провокаторов в краже кровавых пробирок.