Прокуратура проверяет сообщение о неоказании медицинской помощи ребенку в больнице Искитима

Прокуратура проводит проверку по сообщению о неоказании медицинской помощи трёхлетней девочке в Искитимской городской больнице.
— Совместно со специалистами регионального Росздравнадзора будет дана оценка соблюдению врачами больницы стандартов и порядка оказания медицинской помощи, — говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.
Если основания будут, то ведомство примет меры.
Как сообщали местные СМИ, у ребёнка сильно болели уши. Мама с девочкой простояли в очереди три часа, но помощь так и не была оказана.
Ее мама обратилась с жалобой в Министерство здравоохранения и к президенту России.
Ранее редакция сообщала о том, что больница Искитима обвинила провокаторов в краже кровавых пробирок.
Источник фото: Freepik / Автор — mrsiraphol
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