Мэрия в третьем квартале выставит на торги два участка под КРТ в Новосибирске

В третьем квартале 2024 года мэрия Новосибирска планирует организовать торги на освоение в рамках КРТ двух территорий общей площадью 22,5 га. Об этом в ответ на запрос Infopro54 сообщили в департаменте строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска. Одна из площадок расположена в границах ул. Грибоедова, ул. Кирова, ул. Автогенной, ул. Коммунстроевской, ул. III Интернационала в Октябрьском районе, другая — по ул. Игарской в Калининском районе. Под расселение попадают 350 домов частного сектора и 2 аварийных дома.

— Подготовлены проекты решений о комплексном развитии 2-х территорий общей площадью 50,5 га, с расселением 340 домов частного сектора и 38 ветхих и аварийных домов (территория в границах улиц Черемховской, Угловой, Автогенной, Прожекторной и полосой отвода продления ул. Доватора в Октябрьском районе и территория, расположенная по ул. Бурденко в Кировском районе), — добавили в департаменте.

В целом, мэрией города Новосибирска осуществляется работа в отношении 42 территорий комплексного развития общей площадью порядка 450 га. Это позволит возвести порядка 6,5 млн. кв.м нового жилья. На сегодняшний день в Новосибирске заключены и реализуются 10 договоров о комплексном развитии территорий общей площадью 30 га, предусматривающих расселение 16-ти домов частного сектора и 47-ми аварийных домов, пять из которых застройщиками уже расселены (в них проживали 142 человека).

В администрации города рассказали, что в стадии заключения находится договор о комплексном развитии территории площадью 6,8 га, расположенной за «Локомотив-Ареной» с расселением 60 индивидуальных домов. Напомним, аукцион по этой территории состоялся в начале июля. Начальная цена на право заключения договора КРТ составляла 121,457 млн рублей. В ходе торгов она выросла в 25 раз. Городской бюджет по итогам аукциона должен получить более 3,131 млрд рублей.

Механизм комплексного развития территорий, введенный Федеральным законом, разработан в качестве инструмента комплексного обновления (реновации) территорий в целях их развития и эффективного использования. Его задачами является решение проблемы аварийного и ветхого жилья, а также улучшение условия жизни для граждан, и создание современной городской среды.

Сегодня в Новосибирске проводится анализ еще 22 территорий жилой застройки для оценки возможности принятия решения о их комплексном развитии (общая площадь порядка 300 га), по пяти территориям застройщики формируют предложения о комплексном развитии по инициативе правообладателей.

— В рамках этих предложений будет вовлечено в оборот 35 га земли в целях жилищного строительства порядка 500 тыс. кв.м жилья с созданием всей необходимой инфраструктуры, — уточнили в мэрии.

Напомним, на прошлой неделе начальник департамента строительства и архитектуры Алексей Кондратьев на аппаратном совещании у мэра подчеркнул, что для расселения домов, признанных аварийными в период с 2017 по 2024 годы, Новосибирску требуется 25 млрд рублей. Для решения этого вопроса, город активно использует механизм комплексного развития территорий. За счет застройщиков в городе будут расселены 333 из 499 аварийных домов.

— 44 дома уже заключены договоры, и застройщики приступили к расселению, 67 в проектах. Еще 220 только в перспективе, — доложил он.

Тем не менее, механизм КРТ зачастую вызывает вопросы у жителей частного сектора. На одной из сессий горсовета депутаты подняли вопрос о поступающих жалобах от жителей, чьи дома вошли в участки комплексного развития территорий. Новосибирцы не могут сделать пристройку к дому, ремонтировать дома, а также зарегистрировать эти изменения.

На днях группа новосибирцев написала обращение главе правительства РФ Михаилу Мишустину, полпреду в СФО Анатолию Серышеву, мэру Новосибирска Максиму Кудрявцеву и другим чиновникам с просьбой отменить комплексное развитие территорий и пересмотреть жилищную программу в Новосибирской области в пользу развития частного сектора.

Ранее редакция сообщала, что москвичи интересуются новостройками Новосибирской области. В свою очередь новосибирцы изучают рынок недвижимости Омской области и Красноярского края.