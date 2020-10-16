Спортсекции просели в финансировании

Создание новых спортивных учреждений прописано в соответствующей муниципальной программе города Новосибирска, а спрос на них может возрасти в ближайшие несколько лет, в связи с тем, что в регионе запланировано проведение крупных международных соревнований. Однако вопрос финансового обеспечения и содержания секций в 2020 году повис в воздухе.

— Пройдем чемпионат Мира по хоккею (2023 год), дети пойдут толпами записываться в секцию хоккея,— говорит председатель комиссии горсовета Новосибирска по культуре, спорту, молодежной политике, международному и межмуниципальному сотрудничеству Александр Тарасов.— А куда?

Как уточняют в департаменте культуры, спорта и молодежной политики, спортивные учреждения города, оказывающие платные услуги, сильно просели из-за того, что полгода были закрыты для посетителей.

— Мы планировали, что учреждения смогут заработать в течение года более 400 млн рублей. Сейчас ожидаемое исполнение — на 132 млн рублей ниже, — говорит замначальника департамента Дара Разживина. — Эти поступления (132 млн) мы планировали направить на оплату труда, приобретение запчастей, проведение ремонтных работ и приобретение средств для занятий.

По словам Разживиной, в наибольшей степени пришлось законсервировать расходы на командировки спортсменов и организацию массовых мероприятий, а также на проведение ремонта спортивных учреждений, приобретение оборудования и инвентаря.

— В связи с тем, что массовые мероприятия не могли проводиться, по этой статье мы не очень сильно просели, — говорит замначальника департамента. — На выезды предполагалось направить сначала 16 млн, остались незарезервированными 6 млн. 58 млн рублей на эти цели были зарезервированы из тех средств, что предполагались к ремонту. Но сейчас мы не можем эти деньги использовать, потому что они не обеспечены доходами. Проведение ремонта — самая пострадавшая, самая больная статья.

Чиновники муниципалитета констатируют, что не только перспективы новых секций, но и возможность полноценного функционирования существующих уперлись в банальный вопрос финансирования. Его объемы, в том числе с учетом средств федеральных траншей, станут более или менее понятны только ближе к концу 2020 года.

— Возможен третий федеральный транш с учетом небольшого улучшения ситуации по налоговым доходам. Но при этом у нас идет стремительное падение по неналоговым доходам, в большей степени это касается всех департаментов, где учреждения оказывают платные услуги, — сообщают в мэрии Новосибирска. — У нас ожидаемое неисполнение по году будет составлять от 800 млн до 1 млрд рублей. Это те суммы, которые по большому счету ни в ноябре, ни в декабре не будут профинансированы из-за неисполнения плана по доходам.

По информации мэрии Новосибирска, общее снижение расходов департамента культуры, спорта и молодежной политики в 2020 году составило 303,5 млн рублей. Зарезервировано бюджетных ассигнований на общую сумму 81,2 млн рублей.

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