На каких финансовых инструментах можно было заработать в пандемию

— Регина Болеславасовна, можете оценить, как изменилось настроение инвесторов на фондовом рынке в 2020 году в связи с пандемией?

— Настроение инвесторов меняется гораздо чаще, чем раз в год. 2020-й начался с роста, но в феврале появилась коррекция. Когда ВОЗ объявила о пандемии, падение переросло в обвал. Но инвесторы воспользовались падением как удачным моментом входа в подешевевшие бумаги, понимая, что пандемия не навсегда. Карантинные ограничения снимут, жизнь вернется в прежнее русло.

— На какие финансовые инструменты наиболее заметно вырос\упал спрос? Почему?

— Вырос спрос на бумаги IT-компаний, что связано с массовым переходом на режим удаленной работы, а также на бумаги телекоммуникационных компаний, биотех. В частности, прибавили в цене акции FAANG: Facebook, Amazon, Apple, Netflix и Alphabet. Финансовые и операционные результаты этих гигантов не пострадали из-за карантинов, а у некоторых даже улучшились.

Кроме того, настоящий бум произошел на рынке первичного размещения — на него вышли такие компании, как Unity Software Inc., Outset Medical, Snowflake и другие.

Падение спроса мы наблюдали в секторах финансов, энергетики, транспорта, что связано с цикличностью их деятельности: когда экономика растет, обычно растет и спрос на циклические секторы, так как во время подъема экономики циклические компании процветают. Во времена рецессий у них сильно снижаются доходы, а расходы остаются прежними.

— Какие инструменты показали наибольшую доходность? Почему?

— Хотелось бы отметить триумф Tesla, Inc. (доходность с начала года — 451,36%). Это фантастические результаты, при не самой высокой рентабельности. Причина интереса инвесторов к бумаге состоит в определенных ожиданиях. Tesla — компания нового поколения, которая, безусловно, будет демонстрировать значительный рост при одновременно низких расходах и капитальных затратах.

Также выделяется Zoom Video Communications, Inc., у которого доходность с начала года составила больше 648%. У данной компании рост начался после начала пандемии, так как на видеосвязь имеется значительный спрос, а рынок любит простые истории при наличии других сервисов, предлагающих примерно то же самое.

В зрелых и устоявшихся компаниях S&P 500 одной из наиболее пострадавших является нефтяная компания Occidental Petroleum Corporation (убыток с начала года — 73%), что связано с обрушением цен на нефть. А одной из наиболее успешных — компания, связанная с онлайн-торговлей, Etsy, Inc. (доход с начала года составил 238%).

Если говорить о России, то среди отдельных акций с начала года лидирует ПАО «Лензолото». Компания прибавила 183% на фоне роста мировых цен на золото, а также выкупа ее акций компанией-лидером отрасли — ПАО «Полюс». Если брать более крупные и ликвидные фишки, то в этом году лучше всех растут префы «Ленэнерго» (+26% с начала года). Тут тоже во многом сыграла корпоративная история: компания провела реорганизацию, консолидировав дочерние активы. Среди российских голубых фишек первое место по динамике акций пока занимает группа «НЛМК». Компания выросла с начала года на 18%, благодаря стабильным и высоким дивидендам, а также удержанию прибыли в этом году в объемах выше, чем у конкурентов, и лучше, чем ожидало большинство аналитиков.

Динамика акций в основном пока не успевает за ростом курса доллара, который в рублях с начала года вырос на 26% (евро — на 32%). То есть покупка валюты позволила бы обыграть рынок акций на горизонте 9-10 месяцев. Но, конечно, есть гораздо более оптимальная стратегия — вложения в валютные инструменты, которых в России сегодня тоже предостаточно. Например, в золото и фонды зарубежных акций. Основной драгметалл с января подорожал в рублях на 57%. Лидером роста из всех российских ПИФ и ETF стал фонд «Лидеры технологий», показывающий доходность с начала года — 85%.

— Наблюдаете ли рост интереса россиян, сибиряков к зарубежным финансовым инструментам? Каким и почему?

— Интерес к акциям иностранных компания связан с несколькими причинами. Во-первых, потенциал роста и бурный отскок после обвала. Во-вторых, они защищены от обесценения рубля. В-третьих, снизился интерес к сырьевым бумагам и банкам, составляющим основу российского рынка.

— Оправдались ли прогнозы, которые вы, эксперты вашей компании делали по доходности финансовых инструментов?

— Прогнозы превзошли ожидания. К примеру, ЗПИФ «Фонд первичных размещений», цена которого на старте торгов составляла 930 рублей, выросла к настоящему моменту до 1 888 рублей.

— Прогноз — дело неблагодарное. Особенно в условиях нестабильной экономической и эпидемиологической обстановки. Тем не менее можете прокомментировать: какие значимые изменения ожидаются на фондовом рынке в 2021 году?

— На 2021 год ориентиры пока не сформированы. Многое будет зависеть от отчетов американских компаний и банков, ситуации с распространением коронавируса и итогов президентской кампании. Переизбрание Дональда Трампа, на мой взгляд, окажет позитивное влияние на фондовый рынок.

В 2021 году мы можем увидеть много интересных IPO, в том числе Space X. Возможно, на фоне стабилизации ситуации в экономике произойдет перебалансировка между разными секторами, сектор технологий S&P 500, к примеру, уже сильно опередил по цене акций фундаментальные характеристики бизнеса.

Возможны несколько сценариев. Самый вероятный на текущий момент: в следующем году российские акции отыграют разрыв с курсом доллара, как это происходило каждый раз после девальвации рубля. Российский фондовый рынок — в основе своей валютный, у него долларовая выручка, и это позволяет инвесторам зарабатывать как при росте экономики страны, так и при ее падении. Если исходить из прогноза, что средний курс доллара останется на умеренных позициях — около 70 рублей, то это все равно дает потенциал доходности в российских акциях около 20% в среднем за следующий год, с учетом дивидендов. Это в 4-5 раз выше нынешней доходности по депозитам, поэтому, скорее всего, мы увидим сохранение притока в фонды акций — и уже не только зарубежных, но и российских, а также напрямую в ценные бумаги компаний через биржу. По итогам этого года мы ожидаем удвоение числа россиян, имеющих счета на Московской бирже — до 8 млн штук. По итогам следующего года их количество может превысить 15 млн.