Кормить животных «просрочкой» хотят разрешить законодательно

Депутаты заксобрания области поддержали своих коллег из государственной думы, инициировавших внесение изменений в федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов». Как сообщил в комментарии Infopro54 выступивший с докладом по данному вопросу зампредседателя комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Вадим Агеенко, данные изменения позволят торговым сетям передавать просроченные продукты на переработку, например на корм скоту или животным в зоопарке, минуя стадии экспертизы.

— Когда продукты пришли в негодность, то, чтобы оставить их в обороте, передать кому-то еще, ритейлер должен сделать экспертизу, доказать, что просрочка — не отрава, — комментирует депутат. — А экспертиза стоит и времени, денег. Сетям проще сбросить эти продукты в мусорный ящик. Теперь эту цепочку пытаются разорвать, чтобы затраты на транспортировку, хранение, экспертизу могли взять на себя не торговые сети, а иные организации, которые занимаются переработкой пищевых продуктов.

По мнению эксперта, главврача Ассоциации экспертов «Сибирский центр оздоровительного питания» Якова Новоселова, без необходимого контроля со стороны государства (а тем более в обход экспертиз) польза от нововведений максимум нулевая.

— Из торгующих организаций никто экспертизу и не делает, — говорит Новоселов в комментарии редакции. — А зачем? Это лишние расходы. А ответственности никакой нет, эффективного контроля — нет. Этот закон не меняет ничего — это как намазать губы больному туберкулезом. У нас много лет назад запретили называть молоком суррогаты. Но как были помои из суррогата, так они продолжают продаваться как молоко. Что касается просрочки, то она и не исчезает с прилавков, ритейлеры просто переклеивают этикетки. Не первый год хлебобулочная просроченная продукция одной марки возвращается на переработку. Ничего не меняется, кроме появления бессмысленных инициатив.

По его мнению, появившиеся предложения о переработке таких продуктов без экспертизы и контроля на корм домашним животным или обитателям зоопарка ставят под угрозу здоровье и жизнь и людей, потребляющих впоследствии животную продукцию, и животных.

— Надо смотреть, какие продукты, насколько они могут быть опасны в плане вреда здоровью животных, а через животных — человеку, — говорит Яков Новоселов. — То же и про зоопарк. Если там отравятся и передохнут леопарды, например, кому от этого станет хорошо? Сроки годности и установлены для того, чтобы предотвратить возможный ущерб здоровью. Поэтому просроченные продукты ни употреблять в пищу людям, ни скармливать их животным категорически нельзя — только утилизация!

При этом в Новосибирске через зоопарк как раз собираются реализовать продукцию сомнительного качества. Об этом в комментарии сайту «Тайга-инфо» сообщил начальник управления потребительского рынка мэрии Виталий Витухин. Речь идет о продуктах, изъятых у торговцев-нелегалов.

— Официально договор с зоопарком пока не подписан, но устные переговоры проведены — зоопарк не против, — приводит издание слова чиновника.

При этом сам Витухин отмечает, мягко говоря, не лучшие характеристики ряда уже исследованной продукции.

— У фруктов и овощей много заболеваний, они могут заразить помещения, которые согласились бы их хранить, — говорит начальник управления. — Большинство изъятых товаров не имеют тех документов, которые могли бы доказать их происхождение и безопасность. Они не имеют права быть в обороте на территории РФ.

По информации Ассоциации предприятий розничной торговли РФ, ежегодный объем образования пищевых отходов компаний розничной торговли, входящих в Ассоциацию, составляет более 700 тысяч тонн.

Фото: pixabay.com, автор- mtomicphotography