Новосибирцы собирают подписи против павильона перед вокзалом «Новосибирск-Главный»

Новосибирские общественники подготовили и разместили на сайте Change.org петицию, в которой требуют прекратить начавшиеся работы по строительству павильона на выходе из подземного перехода на площади Гарина-Михайловского перед железнодорожным вокзалом «Новосибирск-Главный» и отменить ранее выданное ООО «Сталкер» разрешение на строительство.

Один из основных аргументов авторов петиции — сохранение исторического облика площади.

— Павильон загораживает памятники культурного наследия — Железнодорожный вокзал и здание Ленина, 86 построенное в 1927 году («Универмаг НовСибТПО») — и нарушает архитектуру площади Гарина-Михайловского, — сообщается в тексте. — Не позволим коммерческим структурам повторить судьбу площади Маркса, которая могла бы быть центральной, а стала «площадью утраченных возможностей». Мы, жители Новосибирска, считаем, что строительство на исторической площади города недопустимо. Мы считаем, что интересы города и горожан должны быть превыше интересов коммерческих структур.

В качестве еще одного аргумента против строительства приводится позиция главного архитектора Новосибирска Александра Ложкина.

— «Данное решение [с павильоном] функционально совершенно необоснованно», — цитируют авторы петиции выступление архитектора на заседании президиума архитектурно-градостроительного совета мэрии Новосибирска. — Павильон не отработан ни с точки зрения транспортной схемы, ни с точки зрения вообще комплексного подхода к площади. Вход в подземный переход никак не вяжется ни с транспортной логистикой — рядом нет остановки общественного транспорта, она находится дальше; ни с пешеходным трафиком — поток людей здесь просто не проходит. Да и пассажиры дожидаться транспорт в павильоне, который будет расположен в стороне от остановки, тоже не станут.

К моменту подготовки материала петицию подписали 56 новосибирцев. Автор петиции —Евгений Хрусталев.