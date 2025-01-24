Таможенники пресекли незаконный вывоз более 62 млн рублей авиапассажирами Сибири

В 2024 году сотрудники таможенных постов сибирских международных аэропортов выявили свыше 280 случаев незаконного перемещения валюты авиапассажирами на сумму, эквивалентную 62 миллионам рублей.

Чаще всего жители Сибири пытались провезти контрабандой доллары, евро и российские рубли. За год таможенники возбудили три уголовных дела и 282 дела об административных правонарушениях, связанных с незаконным перемещением наличных денежных средств.

— Всего в 2024 году при контроле багажа авиапассажиров сибирские таможенники выявили более 4,7 тыс. правонарушений. Больше всего нарушений правил перемещения товаров для личного пользования гражданами, пересекающими границу ЕАЭС в воздушных пунктах пропуска, зафиксировали красноярские таможенники (более 1,9 тыс. случаев), а также новосибирские и иркутские таможенники (более 1,3 тыс. случаев), — говорится в сообщении Сибирского таможенного управления.

В прошлом году году в аэропортах Сибири было изъято около 1,5 тысячи килограммов насвая, который пытались ввезти из среднеазиатских стран. Это стало одним из наиболее распространённых нарушений.

Кроме того, сибиряки более 700 раз нарушали нормы ввоза алкоголя и сигарет. Также было более 330 попыток перемещения холодного оружия и объектов, которые находятся под защитой Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры СИТЕС. В багаже авиапассажиров международных рейсов были обнаружены ножи, электрошоковые устройства, кастеты, кораллы и медвежьи когти.

Ранее редакция сообщала о том, что поставки импортных машин в Новосибирскую область выросли в пятнадцать раз. Увеличилось и количество незаконных схем провоза автомобилей.