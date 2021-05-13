Спрос на горничных в Сибири вырос в 6 раз

Исследовательский центр сервиса Зарплата.ру изучил, какие вакансии стали наиболее востребованы в преддверии туристического сезона в Новосибирске и области. В апреле количество предложений в этих категориях превысило допандемийные показатели в 3 раза.

Среди лидеров по числу вакансий в заведениях общепита и сферы гостеприимств в Сибири — Новосибирск, Алтайский край и Горный Алтай. Большинство вакансий не требуют опыта работы, а многие работодатели готовы рассматривать иногородних кандидатов.

Рестораны, кафе, бары и гостиницы ищут по всей стране поваров, барменов, официантов, уборщиков, мойщиков, управляющих — в том числе и в Новосибирске, — уточняется в пресс-релизе.

По данным департамента аналитики Зарплаты.ру, больше всех туристическому рынку Сибири сегодня нужны горничные для уборки гостиниц, пансионатов, турбаз и гостевых домов — спрос на этих сотрудников вырос в шесть раз.

Чуть меньшую динамику демонстрируют вакансии пекарей (рост в 4 раза) и поваров (рост в 3 раза).

В Новосибирске в основном ищут сотрудников с проживанием в гостиницы и заведения общепита Краснодарского края и Крыма, а также приглашают кандидатов в Алтайский край и Горный Алтай (80% вакансий). Предлагаемый доход в среднем составит 20 000-30 000 рублей в месяц, более дорогие гостиницы и турбазы готовы платить более 40 000 руб.