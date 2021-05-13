Планирует ли «Восточный союз» зайти в Новосибирск

Новый торговый холдинг «Восточный союз» появился после слияния лидеров розничных сетей Сибири и Дальнего Востока, его гендиректором назначена экс-глава «Магнита» Ольга Наумова. Как пишет РБК, ООО «Восточные розничные сети» (название управляющей компании «Восточного союза») зарегистрировано в Иркутске в начале мая 2021 года. Акционерами в равных долях (по 33,33%) стали хабаровская компания «ДВ Невада» (представляющая «Самбери»), иркутская ООО «Маяк» («Слата») и красноярская ООО «Смарт» («Красный Яр»).

На вопрос планирует ли новый ритейлер выходить на рынок Новосибирской области корреспонденту Infopro54 ответила внешняя пресс-служба «Восточного Союза».

— Наш первый и самый важный приоритет — это объединение и работа по повышению эффективности в существующем периметре. Расширение теоретически возможно, но только в рамках нашей географии, — сообщили в компании.

В 2021 году компания планирует выстроить современное управление, подписать контракты с федеральными поставщиками и организовать хабы для магистральных поставок и распределительных центров «последней мили».

По собственным данным «Восточного союза», общая выручка участников холдинга в 2020 году составила 120 млрд рублей. Такая же выручка у сети магазинов «Монетка», которая находится на девятом месте в топ-10 крупнейших сетей российского ритейла. Лидерами рынка, являются X5 Retail Group с выручкой в 1,9 трлн рублей и «Магнит» — 1,5 трлн рублей.