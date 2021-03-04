Спрос на какие услуги вырос в Новосибирске во время пандемии

Режим самоизоляции и отсутствие возможностей поехать в отпуск за границу заставили многих новосибирцев рассматривать варианты невыездного отдыха. Например, походы в СПА и салоны красоты — по итогам 2020 спрос на услуги в этой категории вырос на 232%. «Домашний» режим работы и учебы стал причиной резкого роста популярности компьютерных игр и приставок — и техника не всегда выдерживала такие нагрузки: на 213% вырос спрос на ремонт игровых приставок, отмечают эксперты Авито Услуг.

Освободившееся от дороги на работу время новосибирцы предпочли провести с пользой: популярность занятий спортом и танцами выросла на 72%, и на 90% больше запросов стало на консультации специалистов в различных бизнес-сферах. По спросу на услуги заметно, что в самоизоляции люди принялись делать все, до чего при обычном ритме жизни годами не доходили руки: на 35% вырос спрос на бытовые услуги, такие как пошив одежды, починка ювелирных изделий, ремонт часов. Но даже проводя время дома, новосибирцы старались делегировать специалистам возросшее число бытовых дел: на 62% вырос спрос на различные услуги в области клининга (вывоз мусора, чистка ковров и мягкой мебели, генеральная уборка и т.п.).

Самоизоляция и переход на удаленный режим работы и учебы также заставили жителей Новосибирска обратить внимание на благоустройство своих жилищ. Если сравнивать 2020 год с 2019-м, среди услуг, спрос на которые заметно вырос, оказались «мастер на час» (+32% запросов за год), ремонт и строительство (+21%). Последний пункт вырос в первую очередь за счет спроса на строительство частных домов, сборку и ремонт мебели, строительство бань и отделочные работы — изолироваться приятнее за городом, поэтому многие новосибирцы обустраивали имеющиеся, арендовали или приобретали загородные дома и дачи. Об этом же свидетельствует и рост спроса на 69% по сравнению с 2019 годом на услуги по благоустройству сада (спил деревьев, бурение скважин на воду, ландшафтный дизайн).