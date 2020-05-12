Спрос на рынке недвижимости в Новосибирске возвращается на докризисный уровень

Недвижимость остается для россиян наиболее приоритетным направлением для инвестиций, которое в условиях неопределенности позволяет не только сохранить сбережения, но и быть уверенным в завтрашнем дне. Именно поэтому, несмотря на кратковременный спад спроса, развитие рынка пошло по U-образному сценарию. С введением ограничений в начале марта, связанных с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, аналитики Авито Недвижимости зафиксировали повышение интереса пользователей на недвижимость как наиболее надежный вид капиталовложений, сообщили в пресс-службе компании.

— Несмотря на то, что люди сейчас ограничены в передвижениях и не могут лично присутствовать при совершении сделок, интерес к недвижимости активно растет изо дня в день. В условиях непростой обстановки люди видят в этом способ не только сохранить свои сбережения, но и даже превратить их в постоянный заработок. Как только карантинные ограничения снимут и заработают базовые институты инфраструктуры (МФЦ / регистраторы, нотариусы, etc.), по нашим прогнозам, отложенный спрос в виде просмотров объявлений и запросов контактов превратится в реальные сделки, — отмечает управляющий директор Авито Недвижимости Иван Дубровин.

Эксперты Авито Недвижимости также проанализировали спрос по разным категориям жилья для покупки и долгосрочной аренды. Так, интерес пользователей к коммерческой недвижимости вырос на 20,8% относительно нижней точки отрицательного пика и сравнялся с докризисным уровнем, который отмечался положительной динамикой в конце марта.

— На новостройки фиксируется ажиотажный спрос в текущем году. По итогам I квартала 2020 года в сравнении с аналогичным периодом 2019 года спрос на новостройки в целом по России вырос на 2,6%. И уже к концу апреля рост показателей на разные типы жилья продолжился, например: на 14% — для студий и 19% — для однокомнатных квартир по всей стране. Таким ускоренным темпам роста также способствует дополнительная государственная поддержка через доступную ипотеку до 6,5% на покупку первого жилья, а также помощь от девелоперов в виде скидок и акций, — констатируют эксперты.

Рынок вторичной недвижимости также вернулся к докризисному уровню и показывает рост спроса на 15% в сравнении с нижней точкой падения на начало апреля.

Загородное жилье оказалось у россиян особенно востребовано. Карантинные меры и социальное дистанцирование значительно ограничили передвижения не только по городу, но и в пределах своего района. Переживать самоизоляцию в загородном доме оказалось для многих более комфортным вариантом, чем проводить время в городской квартире — спрос на загородную недвижимость в России увеличился в 2 раза.

В связи с этим формат долгосрочной аренды также демонстрирует рост по показателям и составляет 20,8% в сравнении с отрицательным пиком падения.

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