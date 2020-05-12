Проект Trash for cash: «Сделайте мир чище, и мы вам за это заплатим»

Победителями весенней сессии бизнес-ускорителя А:СТАРТ в Технопарке Новосибирского Академгородка стали инновационных 11 команд. Одна из них — команда Дмитрия Бабенко с проектом Trash for cash, сообщили в пресс-службе Академпарка.

Отмечается, что лидер команды и идейный вдохновитель проекта Дмитрий Бабенко начал заниматься бизнесом в 2013 году, запустив склад по сбору и переработке макулатуры. Тогда, как начинающий предприниматель, он с партнерами получил грант от Министерства промышленности и торговли на возмещение затрат. Однако в 2015 году пришло понимание, что нужно что-то менять: бизнесу нужно было развиваться, но не было финансовых ресурсов и не хватало компетенций.

— Основные трудности в сфере вторсырья — это поиск клиентов и логистика. Эти потребности и стали предпосылками к созданию нашего будущего проекта — Trash for cash. За нужными компетенциями я обратился в Городской Центр Развития Предпринимательства (ГЦРП) Новосибирска, где проходили бесплатные занятия. Затем я принял участие в SMBА (тренинговая программа в НГУ), где привлек команду и преобразовал свою бизнес-идею в IT-проект. На защите проекта, в числе жюри был Евгений Иванов, руководитель IT-секции бизнес-ускорителя Академпарка, который поверил в нашу идею, вдохновил и пригласил на Startup Lynch и преакселератор А:СТАРТ, — отметил Дмитрий Бабенко.

Проект, который команда представила на бизнес-ускорителе, — это онлайн-платформа Trаsh for cаsh («Мусор за деньги») с сервисом по покупке и вывозу вторсырья, призванная объединить тех, у кого это вторсырье образуется в виде отходов и тех, кто готов купить эти отходы как сырье.

Под вторсырьем подразумевается макулатура, пластик, пленки, стекло, металлолом, паллеты и другие ресурсы, которые можно использовать. Платформа позволяет в режиме одного окна решить вопрос вывоза и продажи образовавшихся вторичных ресурсов.

— Девиз нашего проекта: «Сделайте мир чище, и мы вам за это заплатим», — этим все сказано. Мы хотим дать возможность людям и организациям начать ответственно относиться к отходам, которые появляются в результате их деятельности. К примеру, практически во всех торговых точках (торговые центры, сети магазинов, рынки) после поставки товара остаются картонные коробки, пленки, пластик, паллеты и т.п. Сегодня, чтобы реализовать эти отходы, им приходится искать и обзванивать разных покупателей на тот или иной ресурс. С платформой Trаsh for cаsh они смогут решить этот вопрос в несколько кликов. Алгоритм так же прост, как вызов такси, — отметил Дмитрий Бабенко.

Основную часть команды Дмитрий привлек на SMBА, когда он презентовал свой офлайн-проект по вторсырью и утилизации. В ходе работы было принято решение перепрофилировать идею в онлайн-формат, в IT-проектом.

На сегодняшний день в команде Дмитрия студенты НГУ и НГТУ.

— До участия в А:СТАРТ мы с ребятами прошли такие программы, как «Преактум» – Всероссийская программа развития предпринимательства среди молодежи, «Навигатор Инноватора» – преакселерационная программа Открытого Университета Сколково, аккредитованная Фондом содействия инновациям. И вот теперь прошли А:СТАРТ. Для нас это были непростые испытания, но именно так мы доказали себе, что можем быть командой и положиться друг на друга, — рассказал Дмитрий Бабенко.

Отмечается, что пока команда работает в «ручном режиме» и принимает заявки через сайт и по телефону, а затем передает их исполнителю, и для организации вывоза с клиентом связывается водитель. Но ребята активно работают над автоматизацией внутренних процессов и оттачивают все возможные сценарии в работе, чтобы правильно выстроить механизмы взаимодействия.

— Параллельно с текущими задачами мы намерены привлекать новых пользователей на нашу платформу, привлекать инвестиции и участвовать в различных грантовых конкурсах для развития стартапов, — подчеркну Дмитрий Бабенко.

Фото предоставлено пресс-службой Академпарка