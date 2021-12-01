Новосибирский бизнес может получить инвестиции до 1 млн евро

Технологические проекты из Новосибирска смогут получить до 1 млн евро инвестиций на NEW EAST TECH AWARDS бесплатно. Как сообщили организаторы конкурса, международная премия для технологических предпринимателей и венчурных инвесторов запущена создателями ежегодной конференции EMERGE, агентства SOLYANKA, глобального сообщества Rutech, проектов с британскими акселераторами MassChallenge и Central Research Lab.

К участию приглашаются технологические проекты на стадиях от pre-seed до round A из Новосибирска. Так как премия международная, ожидают стартапы из региона New East (страны Восточной Европы, Центральной Азии и Балкан) и инвестирующие в регионе на этих стадиях фонды, бизнес-ангелы и акселераторы. В жюри — опытные профессионалы венчурного рынка: международные инвесторы, предприниматели, основатели единорогов, менторы, эксперты и журналисты. Среди них — Оксана Погодаева (HR&ED-tech VC), Анна Шолина — сооснователь русскоязычного технологического сообщества Rutech, Кирилл Голуб (Angels band и Lithuanian Business Angel Network), Константин Синюшин (the Untitled Ventures), Денис Ефремов (Fort Ross Ventures), Алексей Поспехов (Missionech.co), Илья Лесун (VOCHI), Дарья Реутович (Rockstart), Александра Говоруха (Sigma Software и UTEW Tech Tribe), Александр Чекан (PALTA), Елена Мажуга (Flyer One Ventures), Алина Нильссон (SOLYANKA) и другие.

Стартапы с наибольшим потенциалом роста и масштабирования получат пристальное внимание глобальных венчурных и стратегических инвесторов, возможность получить инвестиции, контракты в своем и других регионах, а также ресурсы на развитие от международных партнеров. В их числе двухлетние гранты 5000$ от Amazon Web Services, год поддержки AWS Business Support, доступ к Miro на 1000$, билеты на EMERGE 2022, инвестиции и бонусы от the Untitled Ventures, и другие преимущества. Победителям вручат NFT-статуэтку.

Основатели стартапов могут подать заявку в одной из 10 номинаций: FinTech, HR-tech, MarTech, HealthTech & Wellbeing, Cybersecurity, DeepTech, SmartCity, ImpactTech, MetaTech, The Most Global Startup.

Для инвесторов открыты следующие номинации: Promising New Investor, VC with a focus on Diversity, VC with a focus on Impact, The Most Active Accelerator, Exit of the Year. Номинировать инвестора может также тот, кто его рекомендует (например, портфельная компания). Фонды, акселераторы и ангелы получат признание за вклад в развитие венчурного бизнеса и за уникальные аналитические и визионерские компетенции, позволяющие им проводить успешные сделки, значительное расширение нетворка и возможностей (в том числе, доступ к закрытым мероприятиям для сообщества инвесторов EMERGE), а также сильный ресурс в виде пайплайна глобальных стартапов.