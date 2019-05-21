Новосибирские компании-разработчики инновационных лабораторных технологий на LABVOLUTION/BIOTECHNICA 2019

В городе Ганновере (Федеративная Республика Германия) в период с 21 по 23 мая 2019 года проходит международная выставка инновационного оборудования для лабораторий и оптимизации лабораторных процессов – LABVOLUTION 2019, которая уже несколько лет подряд демонстрирует международному деловому отраслевому сообществу весь спектр оборудования и инфраструктуры для исследовательских, аналитических, производственных и учебных лабораторий в химическом, фармацевтическом секторах, сфере биотехнологий и медицины, защиты окружающей среды и производства продуктов питания, сообщили в пресс-службе регионального минэкономразвития.

Среди экспонентов со всего мира в этом году в мероприятии принимают участие 5 компаний-экспортеров Новосибирской области: ООО «ПКФ Современные технологии», единственная в Сибири компания (специализируется на производстве и поставке современных высококачественных расходных материалов, медицинских изделий и упаковки для различных сфер медицины), ООО «Современные Системы Выращивания» (представляет технологию OVER GROWER, полную автоматизацию гидропоники, которая создает идеальные условия для удаленного выращивания растений), ООО «СибЭнзайм» (одна из ведущих компаний среди мировых поставщиков эндонуклеаз рестрикции на международные рынки), ООО «МБС-Технология» (занимается производством медицинских изделий для клинической и лабораторной диагностики), а также ООО «ВетГеномика» (специализируется на разработке тест-систем для детекции генетических заболеваний домашних животных методом ПЦР в реальном времени).

Фото: с сайта компании ООО «ПКФ Современные технологии»