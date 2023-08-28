Спрос на вклады увеличился в 2,6 раза

Общий объем размещенных средств составил более 812 млрд рублей.

«Решение регулятора резко повысить ключевую ставку привело к росту доходности сберегательных продуктов в российских банках. ВТБ одним из первых на рынке установил максимальные значения по вкладам, а также повысил ставки для первых открываемых накопительных счетов. Обновленные условия обеспечили значительный дополнительный приток вкладчиков. Клиенты стремятся зафиксировать высокий процент, в том числе — на длительный срок, защитить свои средства от инфляции и обеспечить сберегательную «подушку» в новых условиях. Предполагаем, что этот тренд будет продолжен, и часть клиентов захочет нарастить текущие накопления для будущих покупок», – прокомментировала начальник управления «Сбережения» ВТБ Наталья Тучкова.

По статистике ВТБ, в текущих условиях размещать средства россияне предпочитают в основном на три месяца. Средний чек одного депозита среди клиентов массовой розницы составляет 515 тысяч рублей.

Кратный рост спроса на рублевые вклады также зафиксировал и РНКБ (входит в группу ВТБ), скорректировавший ставки с 22 августа. За первые два дня после запуска новых условий клиенты открыли в этом банке около 7 тыс. депозитов, тогда как обычно оформляют около 600 вкладов ежедневно. В результате объем портфеля рублевых депозитов РНКБ вырос на 0,5 млрд и достиг 82,7 млрд рублей.