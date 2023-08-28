Увеличить маткапитал до одного миллиона рублей предложили в Госдуме

Депутаты Госдумы от партии ЛДПР инициировали увеличение размера материнского капитала на первого ребёнка до 756,7 тыс. рублей, на второго и третьего — до 1 млн рублей, передает цифровое издание RT. Законопроектом предлагается внести изменение в ч. 1 ст. 6 ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

Депутаты считают, что нововведение позволит создать условия для развития и воспитания детей и окажет положительное влияние на демографическую ситуацию в стране.

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, замглавы фракции ЛДПР Ярослав Нилов напомнил, что программа маткапитала вводилась для того, чтобы решать демографические вопросы в стране, стимулировать рождаемость, поддерживать институт материнства и детства.

Ранее редакция сообщала, что изменились правила получения выплаты из средств маткапитала.