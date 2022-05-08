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Спрос на земельные участки в Новосибирской области за квартал вырос на 48%

  • 08/05/2022, 10:49
новости Новосибирска
Средняя стоимость квадратного метра земельного участка составила 45 тыс рублей.

Спрос на земельные участки в Омской области за 2021 год вырос на 24%, в Новосибирской — на 23%, в Красноярском крае — на 20%. За первый квартал 2022 года спрос заметно увеличился в Томской области — на 54%, в Новосибирской — на 48%, и в Алтайском крае — на 39%.

— Рост спроса на земельные участки может быть связан с тем, что это относительно доступный способ обзавестись загородным имуществом. Сейчас, когда экономическая ситуация на рынке остается неоднозначной, многие не хотят или не могут переплачивать за готовые дома, поэтому решают строить жилье собственными силами. Это позволяет самостоятельно планировать бюджет, архитектуру, сроки возведения, используемые материалы. К примеру, сейчас подорожали импортные строительные и отделочные материалы, но заметно подешевели некоторые виды древесины и металла. Вероятно, многие покупатели земли рассчитывают сэкономить на этом при постройке дома, — поясняет Сергей Хахулин, руководитель направлений вторичной и загородной недвижимости Авито Недвижимости. — Недавно премьер-министр поручил правительству сократить срок регистрации земельных участков и дач до трех рабочих дней, чтобы поддержать строительную отрасль. Это облегчит процедуру оформления сделок с землей и тоже может повысить спрос на участки.

Средняя стоимость земельных участков в целом в I квартале текущего года сохранилась на уровне прошлого квартала, а за год увеличилась на 11% — до 41 667 руб./сот  в среднем по России.

Земля  под ИЖС за год подорожала на 12%, а за последние 3 месяца — на 6%, до  46 667 руб/сот. Покупка участка под СНТ и ДНП обходилась в 40 000 руб/сот., что на 14% больше цен прошлого года и на 5% по сравнению с прошлым кварталом. Земли промышленного назначения при этом стали дороже на 22% за год и на 6% за квартал — их средняя цена в I квартале достигла 95 343 руб./сот.

В Новосибирской области средняя стоимость квадратного метра земельного участка за год увеличилась на 13% за год, и за квартал — до 45 000 руб.

Фото pixabay — faverzani

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Рубрики : Недвижимость Инвестиции

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : недвижимость инвестиции Земля


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