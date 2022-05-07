В этом году в вузах области будет открыто 15,2 тыс бюджетных мест

Минобрнауки России огласило итоги открытого публичного конкурса по распределению контрольных цифр приёма на 2023-2024 год. По итогам конкурсной процедуры, Новосибирской области выделили 15 260 бюджетных мест на программы бакалавриата, магистратуры, специалитета, ординатуры и аспирантуры. Среди регионов РФ с наибольшим количеством бюджетных мест Новосибирская область заняла 4 место.

В тройке вузов-лидеров по количеству мест: Новосибирский государственный технический университет получил 3 217 бюджетных мест; Новосибирский национальный исследовательский государственный университет (НГУ) будет обучать на бесплатной основе 2 154 студентов; Новосибирский государственный педагогический университет получил 2 145 мест.

Всего 56 вузам и НИИ, в том числе филиалам, работающим на территории области, были распределены бюджетные места.

В десятке направлений подготовки с самым большим количеством бюджетных мест: образование и педагогические науки (2134 места); информатика и вычислительная техника (1716 мест); клиническая медицина (986 мест); электроника, радиотехника и системы связи (876 мест); техника и технологии наземного транспорта (766 мест); сельское, лесное и рыбное хозяйство (689 мест); электро- и теплоэнергетика (568 мест); техника и технологии строительства (561 место); математика и механика (499 мест); техника и технологии кораблестроения и водного транспорта (468 мест).

Ранее правительство региона сообщало, что в этом году более 46,5 тысяч выпускников 9-ых, 11-ых классов региона планируют сдавать государственные аттестационные экзамены.

Отметим, что в целом по России на 2023-2024 учебный год регионам распределено 73% бюджетных мест от общего объёма контрольных цифр приёма. В 2023 году прогноз выпускников школ составляет 636 тыс. ребят, в том же году они смогут поступить на 427 560 бюджетных мест на бакалавриат и специалитет. Таким образом, более 67% выпускников российских школ смогут поступить на бюджетные места. В предстоящем 2022-2023 учебном году более 64% выпускников смогут получить образование бесплатно.

Всего на 2023-2024 год вузам по всей стране выделено 590 101 бюджетное место по программам бакалавриата, магистратуры, специалитета, ординатуры, аспирантуры и ассистентуры-стажировки.