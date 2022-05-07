Рекламодателям

В этом году в вузах области будет открыто 15,2 тыс бюджетных мест

  • 07/05/2022, 13:48
новости Новосибирска
Больше всего бесплатных мест на таких направлениях, как образование, IT и медицина.

Минобрнауки России огласило итоги открытого публичного конкурса по распределению контрольных цифр приёма на 2023-2024 год. По итогам конкурсной процедуры, Новосибирской области выделили 15 260 бюджетных мест на программы бакалавриата, магистратуры, специалитета, ординатуры и аспирантуры. Среди регионов РФ с наибольшим количеством бюджетных мест Новосибирская область заняла 4 место.

В тройке вузов-лидеров по количеству мест: Новосибирский государственный технический университет получил 3 217 бюджетных мест; Новосибирский национальный исследовательский государственный университет (НГУ) будет обучать на бесплатной основе 2 154 студентов; Новосибирский государственный педагогический университет получил 2 145 мест.

Всего 56 вузам и НИИ, в том числе филиалам, работающим на территории области, были распределены бюджетные места.

В десятке направлений подготовки с самым большим количеством бюджетных мест: образование и педагогические науки (2134 места); информатика и вычислительная техника (1716 мест); клиническая медицина (986 мест); электроника, радиотехника и системы связи (876 мест); техника и технологии наземного транспорта (766 мест); сельское, лесное и рыбное хозяйство (689 мест); электро- и теплоэнергетика (568 мест); техника и технологии строительства (561 место); математика и механика (499 мест); техника и технологии кораблестроения и водного транспорта (468 мест).

Ранее правительство региона сообщало, что в этом году более 46,5 тысяч выпускников 9-ых, 11-ых классов региона планируют сдавать государственные аттестационные экзамены.

Отметим, что в целом по России на 2023-2024 учебный год регионам распределено 73% бюджетных мест от общего объёма контрольных цифр приёма. В 2023 году прогноз выпускников школ составляет 636 тыс. ребят, в том же году они смогут поступить на 427 560 бюджетных мест на бакалавриат и специалитет. Таким образом, более 67% выпускников российских школ смогут поступить на бюджетные места. В предстоящем 2022-2023 учебном году более 64% выпускников смогут получить образование бесплатно.

Всего на 2023-2024 год вузам по всей стране выделено 590 101 бюджетное место по программам бакалавриата, магистратуры, специалитета, ординатуры, аспирантуры и ассистентуры-стажировки.

Фото с сайта НГТУ

596

Рубрики : Общество Образование

Регионы: Новосибирск

Теги : образование


Комментировать

пока нет комментариев
новости бизнеса

Почему необходима профилактика болезней позвоночника?

Боли, которые они вызывают, имеют тенденцию усиливаться. Не лучше ли определить причину их возникновения и помочь организму восстановиться?
Читать статью >>
новости Новосибирска

Сибирские компании присматриваются к параллельному импорту

Эксперты говорят о росте количества запросов на консультации и не исключают, что в итоге выбор у покупателей будет больше, а цена на брендовые товары ниже.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Продажи «Кузины» через сети выросли на 24%

Ритейлеры расширяют ассортимент закупок в пользу более доступных по цене и востребованных товаров.
Читать статью >>
новости Новосибирска

Участники забастовки перевозчиков мусора остались без зарплаты

Соответствующий приказ подписал руководитель компании-перевозчика.
Читать статью >>

Актуальный разговор

интервью

«Тот, кто решил выйти на рынок КНР только на гребне нынешней волны кризиса, может столкнуться со сложностями»

Все материалы
Лента новостей

В Новосибирской области продлили особый противопожарный режим

07/05/2022, 09:41

В Новосибирске энергетики приступят к гидравлическим испытаниям тепловых сетей

06/05/2022, 17:22

Почему необходима профилактика болезней позвоночника?

06/05/2022, 15:35

Сибирские компании присматриваются к параллельному импорту

06/05/2022, 15:00
Популярное

Когда душа видит сны, она – театр, актеры и аудитория. Почему снятся сны?

06/05/2022, 17:09

Почему необходима профилактика болезней позвоночника?

06/05/2022, 15:35

Очередная индексация пенсий произойдет автоматически

06/05/2022, 11:34

INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ

Как принять участие в тендерах в Казахстане
22/04/22, 12:02

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

Банковские гарантии малому бизнесу для оформления займа в Фонде развития промышленности НСО

06/05/2022, 18:14

ВТБ запускает услугу подписки через СБП

06/05/2022, 15:42

Клиентам ВТБ Мои Инвестиции доступно более 30 финансовых инструментов с валютной экспозицией

06/05/2022, 15:25
Новостройки Новосибирска

Комментарии читателей

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

В Новосибирской области уже более 100 тыс самозанятых

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Май 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска