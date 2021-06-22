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«Тяжстанкогидропресс» сохранит производственный потенциал

  • 22/06/2021, 12:38
Автор: Марина Санькова
Новости Новосибирска
Кредиторы и правительство региона подписали соглашение о выводе предприятия из кризиса.

— Учитывая большую значимость деятельности ПАО «Тяжстанкогидропресс» для социально-экономической жизни региона, и с целью реализации мероприятий по выходу предприятия из сложившейся кризисной ситуации, правительством Новосибирской области совместно с ПАО «Сбербанк» и АО «БКС Банк» утверждена дорожная карта по привлечению потенциальных инвесторов и сохранения производственного потенциала ПАО «Тяжстанкогидропресс» и ООО «СМЦ «Стиллайн», — сообщает пресс-служба правительства региона.

В соответствии с подписанным документом, ПАО «Сбербанк» и АО «БКС Банк» приостанавливают судебные производства в отношении предприятий, ведут работу по привлечению потенциальных инвесторов для сохранения и поддержания производственного потенциала ПАО «Тяжстанкогидропресс» и ООО СМЦ «Стиллайн». Правительство Новосибирской области, министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства региона, в свою очередь, окажут поддержку потенциальным инвесторам с целью стабилизации и дальнейшего развития финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Тяжстанкогидропресс».

Напомним, на завод «Тяжстанкогидропресс» уже поступило два транша, которые предприятие получило за крупный заказ – всего порядка 10 млн рублей. Эти средства были направлены, в том числе на погашение задолженности перед работниками по заработной плате. Всего с начала 2021 года выплачено около 35 млн рублей задержанной заработной платы.

Ранее ПАО «Тяжстанкогидропресс» потребовал признать себя несостоятельным. Соответствующее сообщение было опубликовано в апреле этого года, в сервисе «СПАРК-Интерфакс», сообщал «КоммерсантЪ-Сибирь». Заявитель указал на наличие задолженности в размере 1,1 млрд руб. 11 июня Новосибирский арбитражный суд признал банкротом учредителя сервисного металлоцентра (СМЦ) «Стиллайн» и экс-гендиректора «Тяжстанкогидропресса» Николая Степакина.18 июня Арбитражный суд удовлетворил заявление кредитора — Сбербанка и арестовал имущество бизнесмена на сумму около 700 млн рублей.

Весной в СМИ проходила информация о том, что кредиторы заинтересованы в ином развитии площадки «Тяжстанкогидропресса», а именно в продаже имущества предприятия и адаптации территории под жилищное строительство.

ПАО «Тяжстанкогидропресс» производит тяжелые станки и гидравлические прессы, отливает чугунные изделия массой до 18 тонн, производит термическую, механическую и токарную обработку, шлифовку крупногабаритных деталей и другие работы. В середине 2020 года на предприятии работало более 400 человек. Среди заказчиков «Тяжстанкогидропресса» были ПАО «Северсталь», ПАО «Корпорация ВСМПО-Ависма», АО «Муромский стрелочный завод», АО «Новосибирский стрелочный завод», ЦЕРН (CERN) – Европейская организация по ядерным исследованиям.

Фото с сайта Тяжстанкогидропресса

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Рубрики : Экономика Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : соглашение Сбербанк завод «Тяжстанкогидропресс»


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