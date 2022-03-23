Сразу два вебинара МТС пройдут для бизнеса Новосибирска 24 марта

24 марта в 11.00 МСК начнется вебинар #CloudMTS и Directum[i]: «Как легко и быстро перейти на российский облачный ЭДО?». Он посвящен тому, как безопасно и выгодно отказаться от бумажного документооборота в пользу электронного. Эксперты в прямом эфире расскажут, как мигрировать на российское ПО для интеллектуального управления документами и бизнес-процессами без вложений в инфраструктуру.

В программе вебинара:

как обеспечить удобство облачного ЭДО без компромиссов безопасности;

как перевести в облако на территории РФ все корпоративные процессы — от делопроизводства, договорной работы и ведения бухгалтерии до кадрового документооборота и долговременного архива;

сколько занимает и сколько стоит переход на облачный ЭДО «под ключ»;

примеры из кейсов: сколько времени и ресурсов экономят компаниям решения Directum;

демонстрация решения.

Регистрация по ссылке.

Вебинар «Как привлечь клиентов в новых условиях» пройдет 24 марта в 12.00 МСК. Эксперты МТС в сфере маркетинга расскажут, как грамотно выбирать и тестировать новые инструменты и грамотно перераспределять бюджет, когда привычные рекламные каналы недоступны.

Участники вебинара узнают, как привлекать новых клиентов и покупателей с помощью цифровой платформы МТС Маркетолог. А именно: как привлекать клиентов таргетированными sms и mms-рассылками, как бизнесу работать со своей клиентской базой, что такое таргетированный обзвон и как получать горячие лиды с помощью call-центра МТС. А также как работает гео-таргетинг и другие возможности Big Data МТС для маркетинга и рекламы.

[i] Разработчик интеллектуальных продуктов для управления цифровыми процессами и документами

Возраст 18+