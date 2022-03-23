Сразу два вебинара МТС пройдут для бизнеса Новосибирска 24 марта

24 марта в 11.00 МСК начнется вебинар #CloudMTS и Directum[i]: «Как легко и быстро перейти на российский облачный ЭДО?». Он посвящен тому, как безопасно и выгодно отказаться от бумажного документооборота в пользу электронного. Эксперты в прямом эфире расскажут, как мигрировать на российское ПО для интеллектуального управления документами и бизнес-процессами без вложений в инфраструктуру.
В программе вебинара:
Регистрация по ссылке.
Вебинар «Как привлечь клиентов в новых условиях» пройдет 24 марта в 12.00 МСК. Эксперты МТС в сфере маркетинга расскажут, как грамотно выбирать и тестировать новые инструменты и грамотно перераспределять бюджет, когда привычные рекламные каналы недоступны.
Участники вебинара узнают, как привлекать новых клиентов и покупателей с помощью цифровой платформы МТС Маркетолог. А именно: как привлекать клиентов таргетированными sms и mms-рассылками, как бизнесу работать со своей клиентской базой, что такое таргетированный обзвон и как получать горячие лиды с помощью call-центра МТС. А также как работает гео-таргетинг и другие возможности Big Data МТС для маркетинга и рекламы.
[i] Разработчик интеллектуальных продуктов для управления цифровыми процессами и документами
Возраст 18+
Фото предоставлено пресс-службой компании
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