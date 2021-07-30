Тренд на дезурбанизацию сохраняется

По данным Авито Недвижимость, приобрести участок под индивидуальное жилищное строительство в регионе можно было в среднем за 42 001 руб./сот.
В Новосибирской области спрос на земли под индивидуальное жилищное строительство увеличился на 18% за квартал, на участки сельскохозяйственного назначения за аналогичный период — в 1,6 раза. Количество объявлений о продаже земли в регионе выросло на 23% и 43% соответственно. Приобрести участок под ИЖС можно было в среднем за 42 001 руб./сот (-7% за квартал), а стоимость земель сельскохозяйственного назначения сохранилась на уровне предыдущего квартала — 35 000 руб./сот.
— <…>Активно решается вопрос ипотечного кредитования и применения эскроу-счетов на рынке ИЖС — Минстрой России разрабатывает соответствующий законопроект, который планируется принять до конца 2021 года. При этом высокий спрос на рынке будет сохраняться и ввиду нестабильной эпидемиологической ситуации, на фоне которой широкое распространение получили онлайн-форматы работы и учебы, что позволяет большему числу семей при желании сделать выбор в пользу постоянного проживания за пределами города, — комментирует Дмитрий Алексеев, руководитель направлений первичной и загородной недвижимости Авито Недвижимости.
Фото: pixabay.com автор: anncapictures
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