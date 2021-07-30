Тренд на дезурбанизацию сохраняется

По данным Авито Недвижимость, приобрести участок под индивидуальное жилищное строительство в регионе можно было в среднем за 42 001 руб./сот.

В Новосибирской области спрос на земли под индивидуальное жилищное строительство увеличился на 18% за квартал, на участки сельскохозяйственного назначения за аналогичный период — в 1,6 раза. Количество объявлений о продаже земли в регионе выросло на 23% и 43% соответственно. Приобрести участок под ИЖС можно было в среднем за 42 001 руб./сот (-7% за квартал), а стоимость земель сельскохозяйственного назначения сохранилась на уровне предыдущего квартала — 35 000 руб./сот.