Среди кандидатов на муниципальных выборах в Новосибирской области растет количество женщин

— В Новосибирской области зарегистрировано 24 реготделения партий, которые могут участвовать в выборах губернатора региона. Таким правом воспользовались 5 партий. На регистрацию были представлены документы только от 4 кандидатов, — сообщила на пресс-конференции глава избирательной комиссии Новосибирской области Ольга Благо.

Напомним, статус кандидатов по итогам рассмотрения заявлений и подписных листов, получили Евгений Лебедев — ЛДПР, Андрей Травников — «Единая Россия», Роман Яковлев — КПРФ, и Владислав Плотников — «Справедливая Россия – За правду».

На муниципальном уровне в этом году в Новосибирской области проходит 23 кампании на замещение 47 мандатов.

— На участие заявились 150 кандидатов, из них 126 — от 7 политических партий, и 24 самовыдвиженца. Зарегистрирован 141 кандидат, — отметила Благо.

По ее словам, из 9 снявшихся кандидатов, 6 сами забрали документы, 3 — отказано в регистрации в связи с тем, что они нарушили порядок сбора подписей, один не указал в подписном листе сведения о судимости. В итоге все подписи были признаны не действительными и в регистрации кандидату отказано.

— Из 141 зарегистрированных кандидата, 80 мужчин и 61 женщина. Это радует, так как постепенно мы приближаемся к паритету. 7 кандидатов являются действующими депутатами, — говорит Ольга Благо. — Также растет количество кандидатов молодого возраста. 28 из зарегистрированных 35 лет, 66 — от 35 до 50, старше 50 — 45 кандидатов. Двум — по 19 лет.

Напомним, выборы губернатора, а также выборы в муниципальные органы власти в Новосибирской области пройдут 8,9 и 10 сентября.

Ранее редакция приводила мнение экспертов о возможной конкурентности кампании по выборам глав регионов, в том числе, в Новосибирской области.