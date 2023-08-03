Трактор с дистанционным управлением и элитных коров показали на Дне поля в Новосибирске

Традиционный августовский праздник для сельсхозяйственников стартовал в Новосибирской области 3 августа. Здесь аграрии активно изучают опыт коллег, показывают свои достижения и строят планы на будущее.

Организаторами мероприятия стали правительство Новосибирской области и Минсельхоз.

— Участникам Дней поля представили новые образцы техники, произведённой на заводах России и дружественных государств, например, Белоруссии. Показали племенных коров и лошадей, которые участвуют в воспроизводстве поголовья скота в регионе и в увеличении выработки молока. Здесь же сельхозтоваропроизводители продемонстрировали продукцию, которую вырабатывают из собственного сырья. Это и молоко, и кисломолочные продукты, и колбасы, и выпечка, — передает «Царьград Новосибирск» с места событий.

Особенно зрителям и участникам понравились интерактивные площадки. Так, например, детям разрешили почувствовать себя в роли комбайнеров и поуправлять техникой с помощью джойстика. Многих заинтересовал процесс удаленной работы трактора без тракториста.

Кроме зрелищ в программе предусмотрены и официальные мероприятия в виде заседаний с обсуждением насущных вопросов.