Среднестатистический покупатель новосибирской недвижимости значительно повзрослел

С 2014 года по 2024 год доля покупателей жилья в возрасте 25-34 лет сократилась на 10%, а количество клиентов возрастной группы 35-44 года увеличилась на 6%. Об этом корреспонденту Infopro54 сообщили в аналитическом центре компании «Жилфонд».

По данным аналитиков, в 2014 году основная доля сделок (29%) приходилась на покупателей от 25 до 34 лет. Это люди, которые получили образование, нашли постоянный источник дохода, начинают создавать семью и впервые приобретают объект недвижимости. Общий портрет не изменился и сейчас.

— Новосибирская молодежь начинает задумываться о покупке жилья в возрасте 25-28 лет, — пояснил Infopro54 эксперт агентства недвижимости Сергей Ежак. — По-прежнему, это ребята с высшим образованием. Они уже отработали в компании 2-3 года и заработали на первоначальный взнос. Чаще всего это молодые специалисты из ИТ-сферы, которые покупают квартиру с использованием льготной ипотеки для этой категории. Либо молодые семьи с детьми, использующие семейную ипотеку.

Но, если 10 лет назад на рынок покупки жилья чаще всего заходили молодые люди до 34 лет, то сегодня основной категорией покупателей квадратных метров является возрастная группа в возрасте 40-45 лет.

На минувшей неделе на пресс-конференции изменение возрастной структуры покупателей недвижимости в Новосибирске комментировал девелопер, президент и совладелец холдинга TS Group, основатель школы «РОСТ» («Развитие образовательных систем и технологий») Александр Бойко.

— Покупка квартиры у современной молодежи перестала быть первостепенной задачей, — заявил Бойко. — Намного важнее для них развлечения, путешествия и саморазвитие. На следующей позиции часто находится покупка автомобиля, чтобы быть более мобильным. Так что покупка квартиры, в лучшем случае, будет стоять на пятой позиции.

Еще одной причиной «взросления» клиентов агентств недвижимости является демографическая яма 90-х. По данным Росстата на 1 января 2023 года, население России в возрасте 25-34 года составляло 18,5 млн — это на 20% меньше, чем десять лет назад. При этом численность населения в возрасте 35-44 лет за аналогичный период увеличилась на 21%.

Ранее редакция сообщала о том, что платеж по ипотеке за двухкомнатную квартиру в Новосибирске перевалил за 100 тысяч рублей.