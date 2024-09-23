Банду вымогателей во главе с криминальным авторитетом осудили под Новосибирском

В Новосибирской области вынесли приговор восьми членам преступной ОПГ, годами державших в страхе жителей региона. Шайка бандитов специализировалась на вымогательствах денег и имущества у людей. Трое из них уже были судимы за совершение общеуголовных преступлений. Главарем банды являлся Александр Кох, ранее имевший криминальный статус смотрящего за Искитимским районом.

Преступления отморозки совершали в 2017-2018 годах на территории Искитимского района. Они требовали деньги с местных жителей от 50-и до 100 тысяч рублей. При этом потерпевшим угрожали насилием или избивали. Так по одному из эпизодов бандиты сели в в автомобиль к сибиряку, начали его избивать, мужчина испугался за свою жизнь и отдал им сразу 50 тысяч рублей и автомобиль Toyota Corolla.

Другого мужчину агрессоры вытащили силой из квартиры, вывезли на кладбище и потребовали в течение двух недель отдать им 60 тысяч.

Всего от действий вымогателей пострадали 9 человек.

Остановить банду Коха удалось сотрудникам регионального УФСБ совместно с сотрудниками МВД в августе 2019 года.

На скамью подсудимых оказались 8 участников преступной группировки: главарь Александр Кох, Валерий Пятаков, Андрей Адамов, Алексей Логутенко, Евгений Петров, Алексей Субботин, Дмитрий Грошин и Евгений Кононенко.

Однако последнему из них удалось избежать наказания из-за истекшего срока давности преступления. Остальные получили сроки от 2-х до 6 лет 9 месяцев лишения свободы. Но за решетку отправили не всех.

— В связи с зачетом срока содержания под стражей и под домашним арестом в счет назначенного наказания Адамов, Логутенко, Субботин, Грошин и Петров , освобождены от отбывания наказания в виде лишения свободы, — говорится в сообщении на сайте Искитимского районного суда.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области вынесли приговор банде мясников. Три года преступники вымогали у людей деньги, воровали скот и держали в страхе жителей Чистоозерного района.