За неделю выслали на родину 28 мигрантов в Новосибирской области

В течение прошедшей недели из Новосибирской области было депортировано 28 мигрантов.

По словам Андрея Кулькова, начальник ГУ МВД РФ по Новосибирской области, в ходе профилактических мероприятий было проверено 25 различных объектов: 11 жилых домов, 5 мест розничной торговли и 6 предприятий. В результате выявлено 99 нарушений миграционного законодательства. Из них 3 иностранных гражданина были депортированы за нарушения, а 25 — выдворены.

В общей сложности было выявлено 99 нарушений миграционного законодательства. Из Новосибирска депортировали 3 мигрантов, еще 25 выдворили за совершение различных административных правонарушений.

Ранее редакция сообщала о том, что силовики обнаружили «гнездо» с мигрантами в новосибирском Кирово.