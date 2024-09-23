За неделю выслали на родину 28 мигрантов в Новосибирской области

В течение прошедшей недели из Новосибирской области было депортировано 28 мигрантов.
По словам Андрея Кулькова, начальник ГУ МВД РФ по Новосибирской области, в ходе профилактических мероприятий было проверено 25 различных объектов: 11 жилых домов, 5 мест розничной торговли и 6 предприятий. В результате выявлено 99 нарушений миграционного законодательства. Из них 3 иностранных гражданина были депортированы за нарушения, а 25 — выдворены.
В общей сложности было выявлено 99 нарушений миграционного законодательства. Из Новосибирска депортировали 3 мигрантов, еще 25 выдворили за совершение различных административных правонарушений.
Ранее редакция сообщала о том, что силовики обнаружили «гнездо» с мигрантами в новосибирском Кирово.
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